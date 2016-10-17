欧洲经济指标预测--10月17日-10月24日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月17日当周 10月17日(一) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差29.07 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差77.95 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.4% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.5% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 10月18日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.6% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.8% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 9月 投入物价(未经季节调整，较前月) +0.4% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +7.4% +7.6% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +1.1% +0.8% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +1.4% +1.3% 10月19日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人，较前月) 9月 增加3.0 增加2.4 按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 4.9% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.1% 10月20日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差30.25 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -1.2% -1.6% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余315 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余210 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入721 0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.3% -0.2% (较上年同期) 4.8% +6.2% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.4% -0.3% (较上年同期) +4.5% +5.9% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 10月21日(五) 0830 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 9月 85 105.46 公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 100.51 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 7.27 1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负7.9 负8.2 10月24日(一) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 49.7 服务业PMI -- 53.3 综合PMI -- 52.7 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 54.3 服务业PMI -- 50.9 综合PMI -- 52.8 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 52.6 服务业PMI -- 52.2 综合PMI -- 52.6 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差21.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 龚芳)