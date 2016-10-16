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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 07:57 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月17日

* 头版头条:

--业内人士认为，当前经济下行压力加大，稳增长政策显着加码，基建投资仍是主要发力点。在当前稳健的货币政策和积极的财政政策下，PPP将成为撬动财政的支点，随着四季度万亿PPP项目加速落地，对基建投资的拉动作用将越来越明显，全年经济增长有望实现预期目标。

* 其他:

--国家发改委规划司司长徐林指出，中国今年实现年初确定的经济增长预期目标不会有问题。目前一些宏观指标出现了好的变化，总的来看，第三季度的经济是稳定的，第四季度也不会出现大的偏差。

--中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，目前混合所有制改革主要聚焦于两条主线，一条是围绕去产能、供给侧改革的任务，在国企的重组中引入社会资本，通过混合所有制改革化解过剩产能、实施供给侧改革；另一条是由发改委牵头，围绕七大垄断行业的中央企业推进混合所有制改革试点，以达到“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的预期目标。

--针对有关“中国中化集团公司和中国化工集团公司将合并”的报导，中化国际 等多家上市公告对此进行澄清，中国中化集团公司、控股股东中国中化股份有限公司和公司未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面及口头信息，也未向任何部门和企业表示过此类意向。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 曾祥进)

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