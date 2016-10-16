《中国报摘》--中国证券报10月17日

* 头版头条:

--业内人士认为，当前经济下行压力加大，稳增长政策显着加码，基建投资仍是主要发力点。在当前稳健的货币政策和积极的财政政策下，PPP将成为撬动财政的支点，随着四季度万亿PPP项目加速落地，对基建投资的拉动作用将越来越明显，全年经济增长有望实现预期目标。

* 其他:

--国家发改委规划司司长徐林指出，中国今年实现年初确定的经济增长预期目标不会有问题。目前一些宏观指标出现了好的变化，总的来看，第三季度的经济是稳定的，第四季度也不会出现大的偏差。

--中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，目前混合所有制改革主要聚焦于两条主线，一条是围绕去产能、供给侧改革的任务，在国企的重组中引入社会资本，通过混合所有制改革化解过剩产能、实施供给侧改革；另一条是由发改委牵头，围绕七大垄断行业的中央企业推进混合所有制改革试点，以达到“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的预期目标。