《中国报摘》--中国证券报10月17日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--业内人士认为，当前经济下行压力加大，稳增长政策显着加码，基建投资仍是主要发力点。在当前稳健的货币政策和积极的财政政策下，PPP将成为撬动财政的支点，随着四季度万亿PPP项目加速落地，对基建投资的拉动作用将越来越明显，全年经济增长有望实现预期目标。
* 其他:
--国家发改委规划司司长徐林指出，中国今年实现年初确定的经济增长预期目标不会有问题。目前一些宏观指标出现了好的变化，总的来看，第三季度的经济是稳定的，第四季度也不会出现大的偏差。
--中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，目前混合所有制改革主要聚焦于两条主线，一条是围绕去产能、供给侧改革的任务，在国企的重组中引入社会资本，通过混合所有制改革化解过剩产能、实施供给侧改革；另一条是由发改委牵头，围绕七大垄断行业的中央企业推进混合所有制改革试点，以达到“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的预期目标。
--针对有关“中国中化集团公司和中国化工集团公司将合并”的报导，中化国际 等多家上市公告对此进行澄清，中国中化集团公司、控股股东中国中化股份有限公司和公司未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面及口头信息，也未向任何部门和企业表示过此类意向。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。