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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月17日

路透10月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五（14日）收市价的比较.(1
美元=7.7584港元 )
    
    美国股市上周五收盘变动不大，道琼工业指数 收高39.44点，或0.22%，至18,138.38点，在美国联
邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对经济的评论令投资人不安后，美股尾盘缩减涨幅。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              133.460     0.89        12525       10.354      -0.82
 中国铝业                            9.340       0.43        857         2.899       -0.05
 中国移动                            60.960      0.33        207081      94.590      0.79
 中国人寿                            13.310      1.37        134186      20.653      -0.23
 中石油                              69.510      0.23        25262       5.393       0.61
 中石化                              74.150      0.43        22234       5.753       0.57
 汇丰控股                            37.670      0.75        1356192     58.452      -0.08
 中电信                              52.460      2.58        3887        4.070       0.00
 中国联通                            12.780      3.73        119111      9.915       0.36
 兖州煤业                            7.580       0.93        2856        5.881       -0.49
 华能国际                            24.830      -0.28       14111       4.816       -0.50
 南方航空                            28.180      0.75        1535        4.373       -0.62
 东方航空                            23.710      1.54        1566        3.679       -0.03
 中芯国际                            6.060       3.95        34841       0.940       -1.02
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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