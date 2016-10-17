《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五（14日）收市价的比较.(1 美元=7.7584港元 ) 美国股市上周五收盘变动不大，道琼工业指数 收高39.44点，或0.22%，至18,138.38点，在美国联 邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对经济的评论令投资人不安后，美股尾盘缩减涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 133.460 0.89 12525 10.354 -0.82 中国铝业 9.340 0.43 857 2.899 -0.05 中国移动 60.960 0.33 207081 94.590 0.79 中国人寿 13.310 1.37 134186 20.653 -0.23 中石油 69.510 0.23 25262 5.393 0.61 中石化 74.150 0.43 22234 5.753 0.57 汇丰控股 37.670 0.75 1356192 58.452 -0.08 中电信 52.460 2.58 3887 4.070 0.00 中国联通 12.780 3.73 119111 9.915 0.36 兖州煤业 7.580 0.93 2856 5.881 -0.49 华能国际 24.830 -0.28 14111 4.816 -0.50 南方航空 28.180 0.75 1535 4.373 -0.62 东方航空 23.710 1.54 1566 3.679 -0.03 中芯国际 6.060 3.95 34841 0.940 -1.02 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。