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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:23 BJT

韩国数据：9月出口修正后仍较上年同期下降5.9%，进口上修为降1.7%

路透首尔10月17日 - 韩国关税厅周一公布的修正后数据显示，韩国9
月出口较上年同期下降5.9%，与初值相同。
    
    9月进口较上年同期修正为下降1.7%，略好于初值的下降2.3%。

    9月贸易顺差下修为69亿美元，初值为顺差71.1亿美元 。
    
    以下为韩国关税厅公布的9月贸易数据修正值(经四舍五入)：

                                     修正值           初值*
    贸易收支(10亿美元)                6.90            7.11
    出口(10亿美元)                   40.85           40.86
        (较上年同期变动百分比)        -5.9            -5.9
    进口(10亿美元)                   33.95           33.76
        (较上年同期变动百分比)        -1.7            -2.3

    * 初值由韩国产业通商资源部在10月1日公布 。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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