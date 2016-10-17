韩国数据：9月出口修正后仍较上年同期下降5.9%，进口上修为降1.7%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月17日 - 韩国关税厅周一公布的修正后数据显示，韩国9 月出口较上年同期下降5.9%，与初值相同。 9月进口较上年同期修正为下降1.7%，略好于初值的下降2.3%。 9月贸易顺差下修为69亿美元，初值为顺差71.1亿美元 。 以下为韩国关税厅公布的9月贸易数据修正值(经四舍五入)： 修正值 初值* 贸易收支(10亿美元) 6.90 7.11 出口(10亿美元) 40.85 40.86 (较上年同期变动百分比) -5.9 -5.9 进口(10亿美元) 33.95 33.76 (较上年同期变动百分比) -1.7 -2.3 * 初值由韩国产业通商资源部在10月1日公布 。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。