《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月17日

*工商时报：

--台湾金控董事长吕桔诚提及，台湾金融市场现在真正面临的问题是具有主导地位的银行太少，整并是可行的方向，更明确点出，政府在民营化的公股金控、银行所持有的20%政府股权，〞应可以作为很好的触媒。〞

--相关人士透露，财金公司上周已全面发函各金融机构，表明财金公司将成立〞金融区块链技术研究与应用委员会〞，为银行搭建区块链平台，让所有想应用区块链技术到金融服务的银行，都能共襄盛举。

*经济日报：

--全球手机晶片龙头高通 明年主打的旗舰晶片骁龙830由三星 操刀代工，但至今送样仍少，市场传出主因产品进度不顺，高通后续订单可能转回台积电 ，为台积电明年再新增一家10奈米重量级客户，挹注营运动能。

--新政府拟大幅扩大生技新药条例适用范围，除放宽高风险医疗器材认定范围外，并新增新兴生技产品以因应新兴医疗技术发展，此举将使更多公司享有租税优惠，并适用低门槛上市柜条件募资，对生技产业是大利多。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。