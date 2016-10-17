《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--台湾金控董事长吕桔诚提及，台湾金融市场现在真正面临的问题是具有主导地位的银行太少，整并是可行的方向，更明确点出，政府在民营化的公股金控、银行所持有的20%政府股权，〞应可以作为很好的触媒。〞
--相关人士透露，财金公司上周已全面发函各金融机构，表明财金公司将成立〞金融区块链技术研究与应用委员会〞，为银行搭建区块链平台，让所有想应用区块链技术到金融服务的银行，都能共襄盛举。
*经济日报：
--全球手机晶片龙头高通 明年主打的旗舰晶片骁龙830由三星 操刀代工，但至今送样仍少，市场传出主因产品进度不顺，高通后续订单可能转回台积电 ，为台积电明年再新增一家10奈米重量级客户，挹注营运动能。
--新政府拟大幅扩大生技新药条例适用范围，除放宽高风险医疗器材认定范围外，并新增新兴生技产品以因应新兴医疗技术发展，此举将使更多公司享有租税优惠，并适用低门槛上市柜条件募资，对生技产业是大利多。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。