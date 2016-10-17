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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月17日

**上海证券报**

--国家发改委周一将召集多个部门和大型发电企业、电网企业人士召开座谈会，听取各方对调整新能源标杆电价的意见建议。新能源行业人士认为，这是发改委对《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》进行第二轮征求意见。

**证券时报**

--中国证监会最新公示显示，前三季度，基金公司上报的新基金数量高达1,800只，其中，股票型基金仅有23只。而年内获得批文的股票型基金只有16只。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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