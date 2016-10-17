主要国家经济指标预测--10月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月18日(二) 0200 新西兰公债海外持有比例 9月 -- 63.6% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.6% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.8% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 9月 投入物价(未经季节调整，较前月) +0.4% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +7.4% +7.6% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +1.1% +0.8% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +1.4% +1.3% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 +0.2% +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.5% +1.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.4% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 63 65 1530 美国克利夫兰联储CPI 9月 -- +0.2% 2000 美国整体资本流动(亿美元) 8月 -- 净流入1,406 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出131 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月17日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 顺差69 -- 出口 -5.9% -- 进口 -1.7% -- 0430 日本工业生产修正值 8月 +1.3% -- 产能利用率指数(较前月) +2.6% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 顺差3.92 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差25.19 -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1230 美国纽约联储制造业指数 10月 负6.8 1.00 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.1% +0.1% 产能利用率 75.4% 75.6% 制造业产出(较前月) +0.2% 持平 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 张若琪 审校 王兴亚)