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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--10月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    10月18日(二)
    0200 新西兰公债海外持有比例                        9月         --       63.6%
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月       +0.1%      +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.9%      +0.6% 
             核心CPI(较前月)                                     +0.2%      +0.4% 
                (较上年同期)                                     +1.4%      +1.3%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.1%      +0.4%
                           (较上年同期)                          +2.0%      +1.8% 
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --       +0.5%
                          (较上年同期)                             --       +1.9%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                       9月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)              +0.4%      +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)              +7.4%      +7.6%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)              +0.2%      +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)              +1.1%      +0.8%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)          +0.2%      +0.2%
                             (未经季节调整，较上年同期)          +1.4%      +1.3%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      8月       +0.2%      +0.1%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   9月       +0.3%      +0.2% 
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                       +1.5%      +1.1% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.2%      +0.3% 
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +2.3%      +2.3%
             每周平均实质所得(较前月)                              --       -0.4%
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         10月          63         65
    1530 美国克利夫兰联储CPI                           9月         --       +0.2%
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                      8月         -- 净流入1,406
         外资购买美国公债(亿美元)                                  --   净卖出131  
 　 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月         --       +0.1%
                                (较上年同期)                       --       -1.7%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值         预估值
    
    10月17日(一)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                    9月修正值      顺差69          -- 
             出口                                                -5.9%          --  
             进口                                                -1.7%          --  
    0430 日本工业生产修正值                            8月       +1.3%          --  
             产能利用率指数(较前月)                              +2.6%          -- 
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  8月    顺差3.92          -- 
               全球贸易收支(亿欧元)                          顺差25.19          -- 
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    9月终值       +0.4%        +0.4% 
                                   (较上年同期)                  +0.4%        +0.4% 
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                      +0.4%        +0.4% 
                               (较上年同期)                      +0.8%        +0.8% 
    1230 美国纽约联储制造业指数                       10月       负6.8         1.00  
    1315 美国工业生产(较前月)                          9月       +0.1%        +0.1% 
             产能利用率                                          75.4%        75.6% 
             制造业产出(较前月)                                  +0.2%         持平 
    2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)          第三季   　  +0.2%         持平
                                  (较上年同期)                   +0.2%        +0.1%
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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