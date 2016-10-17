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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:37 BJT

《汇市简讯》美元/坡元保持涨势，后续料有跟进买盘

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* 美元/坡元保持迈向1.41目标的势头，受技术面偏多支撑

* 若能收在1.3900上方，后续将有跟进买盘

* 坡元因经济增长忧虑、美联储升息预期而承压

* 近期阻力在3月所及高位1.3880

* 美元/坡元目前位于隔夜波动区间1.3873-77内，纽约时段收报1.3901-04(完)

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