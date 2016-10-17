《全球重要经济事件一览表》--10月17日-10月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月17日(一)

纽约--FED副主席费舍尔于纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)发表演说(1615)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在国会退休金委员会发表演说(1445)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在该央行主办的2016年欧洲文化节开幕式上致开幕词。(1735)

卢森堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在卢森堡大学举办的一次活动上发表讲话。(0945)

东京--日本央行举行各地区分行经理季度会议，央行总裁黑田东彦将于会议开始发表简短演说。之后日本央行将公布日本各地区经济的季度报告，日本央行会以此季度报告与其他各项数据，做为制定货币政策的参考。

悉尼--澳洲央行总裁洛威在花旗第八届年度澳洲与新西兰投资会议发表演说(2100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行监事会会议

10月18日(二)

--应中国国家主席习近平邀请，菲律宾共和国总统罗德里戈·杜特尔特对中国进行国事访问，至21日。

伦敦--英国国家统计局经济论坛(0830)。

布鲁塞尔--欧洲议会英国退欧协商负责人Guy Verhofstadt在未来欧盟预算及欧盟机构设置改革会议上发表讲话(1300)。

悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至10月19日)。

10月19日(三)

纽华克--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在全球合作中心举行的一项会议上发表演说(1245)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800).

渥太华--加拿大央行宣布政策利率与货币政策报告(1400)。之后加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)。

伦敦--英国央行首席经济学家委员霍尔丹于卡斯商学院(Cass Business School)就“量化宽松迄今概况”发表演说(1700)。

伦敦--英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)在议会发表讲话(1315)。

巴西利亚--巴西央行利率决议(2100)

迪拜--阿联酋-印度经济论坛。

布鲁塞尔--欧洲理事会-Tripartite Social峰会。

斯德哥尔摩--瑞典央行监事会会议

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在欧洲金融圆桌会议的银行业主管闭门会议上发表讲话(1730)。

雅加达--印尼央行举行理事会会议(至10月20日)

北京--平安银行举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。

10月20日(四)

雅加达--印尼央行利率决议(0700)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在“金融服务产业文化与行为改革”会议中致欢迎词(1230)。杜德利主持活动的一场小组讨论会(1300)，并致闭幕词(2045)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，之后宣布利率决议并召开记者会(1145)。欧洲央行总裁德拉吉在利率决议宣布后举行记者会(1230)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议。

10月21日(五)

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)于联邦房屋贷款银行(Federal Home Loan Banks)2016年会员会议中发表演讲(1830)

维也纳--奥地利经济部长Reinhold Mitterlehner就国家经济发表演说。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托协会年度会议致辞(0635)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在经济学人举办的研讨会发表演说(0800)。

法兰克福--意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)与德国央行总裁魏德曼于法兰克福发表讲话(0900)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议。

10月24日(一)

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

美国费耶特维尔--圣路易斯联储总裁布拉德在一次活动上就美国经济和货币政策发表讲话(1305)。

芝加哥--芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥大学一午餐会上讨论当前经济形势和货币政策(1730)。

巴塞尔--瑞士央行总裁乔丹发表讲话(1615)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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