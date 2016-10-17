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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:49 BJT

《全球汇市》美元指数触及七个月高点，延续上周五涨势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0965  1.0969  -0.04  +0.97  1.0860
    美元/日圆            104.24  104.18  +0.06 -13.35  120.30
    欧元/日圆         114.30  114.23  +0.06 -12.39  130.47
    美元/瑞郎            0.9902  0.9899  +0.03  -1.16  1.0018
    英镑/美元            1.2166  1.2185  -0.16 -17.45  1.4738
    美元/加元            1.3155  1.3138  +0.13  -4.94  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7409  6.7370  +0.06  +2.63  6.5680
    澳元/美元            0.7595  0.7611  -0.21  +4.40  0.7275
    新西兰元/美元        0.7088  0.7081  +0.10  +3.85  0.6825
    澳元/日圆         79.180  79.330  -0.19  -9.63  87.620
    新西兰元/日圆     73.930  73.790  +0.19  -9.82  81.980
    英镑/日圆         126.84  126.92  -0.06 -28.43  177.22
    澳元/新西兰元     1.0709  1.0735  -0.24  +0.42  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 郑茵/杜明霞/王兴亚/王琛；审校 李爽/徐文焰/戴素萍/龚芳)

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