中港个股：华能国际拟以151亿元受让华能集团山东等省发电公司股权

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海10月17日 - 中国最大独立发电企业--华能国际 上周六公告称，拟以151.14亿元现金受让华能集团拥有的山东发电公司、吉林发电公司等公司股权。此次交易不仅令公司发电机组扩大，还将首次进入吉林和黑龙江市场。
公告显示，此次受让资产包括华能山东发电公司80%股权、中原燃气公司90%股权以及吉林发电公司和黑龙江发电公司全部股权。其中山东发电公司旗下部分电厂选取了收益法评估结果作为交易定价基础，因此华能集团与华能国际签署盈利预测补偿协议，承诺若这些电厂达不到预测，将给予现金补偿。
华能国际将分三次支付该交易对价，交割日后五日内支付50%对价，三个月后和六个月后分别支付两成和三成对价。
山东发电和黑龙江发电去年净利分别为17.9亿元和1.16亿元，吉林发电亏损4,409.8万元，中原燃气净利221.9万元。公告称，去年受外电入鲁、电力行业供大于求影响，山东发电的发电量较上年有所下降，2016年根据最新业务指标预计发电量继续下降，至2019年以后才会逐渐稳定。
华能集团直接和间接拥有华能国际共47.16%股权。
公告指出，本次交易完成后，华能国际可增加运营装机容量合计1,593.7万千瓦，权益运营装机容量1,338.9万千瓦，在建装机容量366.6万千瓦，装机容量会进一步扩大公司规模、增加市场份额，并首次进入吉林和黑龙江市场。
华能国际A股上周五收报7.13元，过去一个月累计微跌0.07%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。