永安期货：中国期指多空皆增仓，人气持续回升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月17日的《期货日报》：
受到外围市场普遍走强的影响，节后沪深两市双双跳空高开，延续了此前上扬行情，上证综指逐步拉升至3060点，近乎完全收复此前“失地”。期指各个品种均有不同程度上涨，其中IC表现更为突出，主力合约当周涨幅达到2.35%，IF及IH当周则分别上涨1.7%和1.4%。基差方面，由于现货一度强于期指表现，上周IC基差经历短暂走阔，一度贴水至34.6点，但之后贴水很快修复。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水4、3.6和2.5点。
主力持仓方面，由于移仓速度各有不同，期指三个品种多空主力持仓增减幅度出现显着差异。其中，IF次近月合约增仓明显，导致IF全部合约多空加总持仓各自增仓近6000手，双双跃至3万手附近，净多持仓增至649手。IH和IC由于移仓缓慢，次近月合约持仓并未上榜，仅有近月合约持仓。其中，IH近月合约多空分别减仓2800和2400余手，净持仓翻空168手，IC多空持仓各自减少逾2200手和2500手，净空持仓减至187手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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