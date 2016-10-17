期货日报：四季度沪钢或先扬后抑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月17日的《期货日报》：
短期沪钢受煤焦成本攀升支撑表现坚挺。钢厂虽然陷入亏损，但相对有限，高炉产能利用率仍高位运行，成本定价支撑生产。但是，随着楼市调控政策效应显现，房企“销售回款”这一重要资金来源面临收紧，预计后期房屋新开工面积增长将加速放缓，沪钢成本支撑将难敌需求转弱，成本定价将让步需求定价。
国家统计局数据显示，2016年8月全国生铁产量6019.3万吨，环比增长4.1%，同比增长3.6%；粗钢产量6857.1万吨，环比增长2.6%，同比增长3.0%。铁钢比0.8778，环比提高0.0125。数据暗示，8月高炉炼钢产量增加抵消了中频炉炼钢限产的影响。我们认为，高炉炼钢盈利稳中有增是8月钢产量增加的重要驱动力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。