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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:51 BJT

期货日报：四季度沪钢或先扬后抑

以下内容节选自10月17日的《期货日报》：

短期沪钢受煤焦成本攀升支撑表现坚挺。钢厂虽然陷入亏损，但相对有限，高炉产能利用率仍高位运行，成本定价支撑生产。但是，随着楼市调控政策效应显现，房企“销售回款”这一重要资金来源面临收紧，预计后期房屋新开工面积增长将加速放缓，沪钢成本支撑将难敌需求转弱，成本定价将让步需求定价。

国家统计局数据显示，2016年8月全国生铁产量6019.3万吨，环比增长4.1%，同比增长3.6%；粗钢产量6857.1万吨，环比增长2.6%，同比增长3.0%。铁钢比0.8778，环比提高0.0125。数据暗示，8月高炉炼钢产量增加抵消了中频炉炼钢限产的影响。我们认为，高炉炼钢盈利稳中有增是8月钢产量增加的重要驱动力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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