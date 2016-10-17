版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:53 BJT

中汉指数：郑商所易盛农期指数等待突破，品种分化明显

以下内容节选自10月17日的《期货日报》：

上周易盛农期指数窄幅波动，周初小幅下跌，下半周收复失地，全周涨跌不明显。截至10月14日，报收于1188.2点， 全周微升1.15%。目前易盛农期指数处于平台整理区间，本周若能突破，将上试前高。

　　权重品种方面，菜粕继续振荡下跌，受中短期均线压制，下行趋势短期难以改观。每年9月中旬前后菜粕消费从旺季转入淡季，需求逐步减少。目前菜粕处于主跌区间，易跌难涨，建议逢高做空比较保险。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐