信达期货：多因素强势助力，金价中期得以走强

10月初,金价大跌使得不少投资者开始看淡后市，甚至认为黄金将重归2011年开启的这波大熊市。但笔者认为，这波回调是在兑现美联储12月加息的预期，也为后市提供良好的买入机会。主要基于美元指数上行空间有限，四季度全球不确定事件较多，以及人民币贬值压力等因素，这些都将为金价提供支撑。建议投资者于1200—1250美元/盎司区间买入COMEX黄金，260—270元/克区间逢低买入沪金1612合约。