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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:55 BJT

信达期货：多因素强势助力，金价中期得以走强

以下内容节选自10月17日的《期货日报》：

10月初,金价大跌使得不少投资者开始看淡后市，甚至认为黄金将重归2011年开启的这波大熊市。但笔者认为，这波回调是在兑现美联储12月加息的预期，也为后市提供良好的买入机会。主要基于美元指数上行空间有限，四季度全球不确定事件较多，以及人民币贬值压力等因素，这些都将为金价提供支撑。建议投资者于1200—1250美元/盎司区间买入COMEX黄金，260—270元/克区间逢低买入沪金1612合约。

　　不管从美元指数进一步上行空间，还是外围经济环境以及短期投资者情绪来看，都不支持黄金进一步回调。全球复苏疲软，低利率和负利率将持续为金价中期走强提供支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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