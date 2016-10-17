信达期货：多因素强势助力，金价中期得以走强

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月17日的《期货日报》：
10月初,金价大跌使得不少投资者开始看淡后市，甚至认为黄金将重归2011年开启的这波大熊市。但笔者认为，这波回调是在兑现美联储12月加息的预期，也为后市提供良好的买入机会。主要基于美元指数上行空间有限，四季度全球不确定事件较多，以及人民币贬值压力等因素，这些都将为金价提供支撑。建议投资者于1200—1250美元/盎司区间买入COMEX黄金，260—270元/克区间逢低买入沪金1612合约。
不管从美元指数进一步上行空间，还是外围经济环境以及短期投资者情绪来看，都不支持黄金进一步回调。全球复苏疲软，低利率和负利率将持续为金价中期走强提供支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。