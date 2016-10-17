版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:58 BJT

银河期货：中国农产品期货指数上周微跌，谷物指数涨幅居前

以下内容节选自10月17日的《期货日报》：

上周，监控中心农产品期货指数（CAFI）微跌0.16%，至928.46点。其中，油脂指数微涨0.93%，至596.91点；粮食指数微涨0.79%，至1168.68点；软商品指数微涨0.15%，至947.26点；饲料指数下跌1.19%，至1565.30点；油脂油料指数微跌0.56%，至943.15点；谷物指数大涨3.36%，至919.81点。

　　操作上，豆类谨慎看空，买油卖粕套利单在2.3∶1一线可部分止赢。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐