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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 08:59 BJT

宝城期货：沪胶多头士气旺盛，本周价格有望继续攀升

以下内容节选自10月17日的《期货日报》：

泰国多地遭遇水灾，引发胶市供应偏紧预期，加之青岛保税区橡胶库存创5年新低，利多因素点燃沪胶期货的做多热情，主力1701合约放量增仓，上周累计增仓8.53%。在多头大举进攻而空头节节败退的环境下，多头有望将“战线”向15000元/吨一线推进。

　　面对多头的步步紧逼，空头暂时“退避三舍”，胶市多强空弱的格局将继续呈现。由于多头“士气旺盛”，本周沪胶价格有望继续攀升。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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