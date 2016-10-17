宝城期货：沪胶多头士气旺盛，本周价格有望继续攀升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月17日的《期货日报》：
泰国多地遭遇水灾，引发胶市供应偏紧预期，加之青岛保税区橡胶库存创5年新低，利多因素点燃沪胶期货的做多热情，主力1701合约放量增仓，上周累计增仓8.53%。在多头大举进攻而空头节节败退的环境下，多头有望将“战线”向15000元/吨一线推进。
面对多头的步步紧逼，空头暂时“退避三舍”，胶市多强空弱的格局将继续呈现。由于多头“士气旺盛”，本周沪胶价格有望继续攀升。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。