台湾央行：台湾仍被美国汇率报告列入操纵汇率观察名单

路透台北10月17日 - 美国财政部周五公布半年一次针对主要贸易伙伴的汇率报告，台湾仍列美国列出的全球六个操纵汇率的观察名单中。

本次汇率报告是为2015年订立的海关法案(Customs Bill)进行第二次的加强评估报告。报告指出，全球六个美国主要贸易对手中，有六个被列入观察名单：中国、日本、韩国、台湾、德国和瑞士。目前并没有任何一个经济体被发现违反〞操纵汇率〞的三个所有条件，因此美国并不会对任何经济体采取进一步分析报告。

此报告主要反应了国际经济及汇率政策的发展，其中在台湾的部分，报告提及，台湾对美国一直拥有经常帐差，台湾央行过去12个月至今年6月为止，一直买入美元。这样的外汇干预使得台币的升值相当有限，并将减少台湾的大额经常帐顺差。