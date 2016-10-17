香港个股：腾讯控股引入投资者参与收购Supercell交易，总对价8.5亿美元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月17日 - 中国最大社交网络暨线上娱乐公司--腾讯控股 宣布，将为旗下负责进行收购芬兰移动游戏开发商Supercell交易的附属公司，引入包括中航资本、中信资本、中信银行 等多名＂国家队＂投资者认购50%股权，总对价8.5亿美元。
腾讯控股今年6月宣布已达成收购Supercell大部分股权的协议，总对价预计约为86亿美元。 而公司将透过一家为此项收购而组成的财团公司Halti S.A.进行交易。
公司周日晚间发出的声明称，Halti在上周与中航资本旗下AVICT (HK)、中信资本旗下CITIC Capital、中信银行 旗下信银（香港）投资、宏兆企业与CT Bright Capital旗下Zheng Hong Capital Management、私募股权公司高达投资、中国信达 旗下Sino-Rock Investment及浦东发展银行 等共同投资者订立认购协议，该等投资者将认购Halti的股份，总对价8.5亿美元，该等投资者将持有Halti的50%股权，而腾讯的持股比例降至50%。
腾讯表示，该8.5亿美元将用作拨付收购Supercell的部分资金，公司预期收购Supercell的交易将于10月27日前后完成，届时Halti将持有Supercell约76.9%间接权益。
Supercell是一家在芬兰注册成立的私人公司及移动游戏开发商，自2010年成立以来，Supercell已在市场推出“部落冲突”（Clash ofClans）等四款主要游戏。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。