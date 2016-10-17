香港个股：腾讯控股引入投资者参与收购Supercell交易，总对价8.5亿美元

路透香港10月17日 - 中国最大社交网络暨线上娱乐公司--腾讯控股 宣布，将为旗下负责进行收购芬兰移动游戏开发商Supercell交易的附属公司，引入包括中航资本、中信资本、中信银行 等多名＂国家队＂投资者认购50%股权，总对价8.5亿美元。

腾讯控股今年6月宣布已达成收购Supercell大部分股权的协议，总对价预计约为86亿美元。 而公司将透过一家为此项收购而组成的财团公司Halti S.A.进行交易。

公司周日晚间发出的声明称，Halti在上周与中航资本旗下AVICT (HK)、中信资本旗下CITIC Capital、中信银行 旗下信银（香港）投资、宏兆企业与CT Bright Capital旗下Zheng Hong Capital Management、私募股权公司高达投资、中国信达 旗下Sino-Rock Investment及浦东发展银行 等共同投资者订立认购协议，该等投资者将认购Halti的股份，总对价8.5亿美元，该等投资者将持有Halti的50%股权，而腾讯的持股比例降至50%。

腾讯表示，该8.5亿美元将用作拨付收购Supercell的部分资金，公司预期收购Supercell的交易将于10月27日前后完成，届时Halti将持有Supercell约76.9%间接权益。

Supercell是一家在芬兰注册成立的私人公司及移动游戏开发商，自2010年成立以来，Supercell已在市场推出“部落冲突”（Clash ofClans）等四款主要游戏。（完）

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