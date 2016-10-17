《香港报摘》--经济日报10月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--美元净好仓创年初以来最高，市场本周复观望内地经济数据及欧洲央行议息结果，恒指或先考验23,000点关口支持。
**其他**
--内地客近日活跃港豪宅，本月首半月逾3,000万港元豪宅新盘成交中，近三成为内地客；最新为市传上海发展商斥约18亿港元，向信德 买入赤柱舂磡角道项目全数五幢洋房。
--华润医药（新上市编号＂3320＂）今天起招股，集资最多156.6亿港元，主要用于收购扩大制药及分销业务；首席执行官兼总裁王春城表示，现时正于成都及陕西等西北地区布局分销收购，预计将受惠于母公司华润集团的并购经验。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。