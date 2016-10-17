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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 09:13 BJT

《香港报摘》--经济日报10月17日

**头版头条**

--美元净好仓创年初以来最高，市场本周复观望内地经济数据及欧洲央行议息结果，恒指或先考验23,000点关口支持。

**其他**

--内地客近日活跃港豪宅，本月首半月逾3,000万港元豪宅新盘成交中，近三成为内地客；最新为市传上海发展商斥约18亿港元，向信德 买入赤柱舂磡角道项目全数五幢洋房。

--华润医药（新上市编号＂3320＂）今天起招股，集资最多156.6亿港元，主要用于收购扩大制药及分销业务；首席执行官兼总裁王春城表示，现时正于成都及陕西等西北地区布局分销收购，预计将受惠于母公司华润集团的并购经验。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)

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