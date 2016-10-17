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货币新闻 | 2016年 10月 17日 星期一 09:19 BJT

芝加哥期市：玉米期货因交易员继续解除空仓扬升，三日内上涨近6%

以下是0044GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均

值 CBOT小麦 421.25 0.25 +0.06% +3.44% 402.28 69 CBOT玉米 356.75 2.50 +0.71% +3.26% 337.12 71 CBOT大豆 968.75 6.25 +0.65% +1.52% 960.14 60 CBOT稻米 10.18 $0.02 +0.20% -2.07% $9.83 59 WTI原油 50.12 -$0.23 -0.46% -0.12% $46.90 59 汇率 欧元/美元 $1.096 -$0.009 -0.84% -0.39% 美元/澳元 0.7594 0.003 +0.34% +0.45%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/郑茵 审校 张涛/王兴亚)

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