芝加哥期市：玉米期货因交易员继续解除空仓扬升，三日内上涨近6%

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
以下是0044GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI
移动均
值 CBOT小麦 421.25 0.25 +0.06% +3.44% 402.28 69 CBOT玉米 356.75 2.50 +0.71% +3.26% 337.12 71 CBOT大豆 968.75 6.25 +0.65% +1.52% 960.14 60 CBOT稻米 10.18 $0.02 +0.20% -2.07% $9.83 59 WTI原油 50.12 -$0.23 -0.46% -0.12% $46.90 59 汇率 欧元/美元 $1.096 -$0.009 -0.84% -0.39% 美元/澳元 0.7594 0.003 +0.34% +0.45%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/郑茵 审校 张涛/王兴亚)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>