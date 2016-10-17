《香港报摘》--信报10月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--市场普遍预期美国12月加息，人民币贬值压力持续，加上内地多个省市相继推出＂辣招＂调控。内地资金为规避货币贬值及楼市调整带来的风险，近月加速南下追买本港股楼。部分新盘内地买家比例升至20%至30%。有地产代理预期，未来几个月内地买家数目将再多二至三成。
**其他**
--专营邮轮业务的云顶香港 正积极发展内地市场，并有意在上海投资兴建邮轮码头设施，推广中式邮轮服务。云顶香港主席丹斯里林国泰称，公司有兴趣在上海投资邮轮码头及相关的旅游设施，而目前会先专注在南沙的发展。
--建筑服务商思城控股 去年斥资逾2,000万港元，收购手机应用程式＂师傅到＂，仿效Uber，免费替装修师傅及B2C客户配对，却因师傅质素问题受到批评。公司最近决定改变策略，以雇佣制聘用装修师傅加强监管，又打算逐步增加B2B客户比例，希望增加收入。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。