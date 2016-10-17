《香港报摘》--信报10月17日

**头版头条**

--市场普遍预期美国12月加息，人民币贬值压力持续，加上内地多个省市相继推出＂辣招＂调控。内地资金为规避货币贬值及楼市调整带来的风险，近月加速南下追买本港股楼。部分新盘内地买家比例升至20%至30%。有地产代理预期，未来几个月内地买家数目将再多二至三成。

**其他**

--专营邮轮业务的云顶香港 正积极发展内地市场，并有意在上海投资兴建邮轮码头设施，推广中式邮轮服务。云顶香港主席丹斯里林国泰称，公司有兴趣在上海投资邮轮码头及相关的旅游设施，而目前会先专注在南沙的发展。

--建筑服务商思城控股 去年斥资逾2,000万港元，收购手机应用程式＂师傅到＂，仿效Uber，免费替装修师傅及B2C客户配对，却因师傅质素问题受到批评。公司最近决定改变策略，以雇佣制聘用装修师傅加强监管，又打算逐步增加B2B客户比例，希望增加收入。（完）

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