全球金市：现货金原地踏步，关注美国升息前景

美国9月PPI同比增幅创2014年12月以来最大，零售销售继8月下滑0.2%后，9月转为增长0.6%。

美联储主席叶伦周五在一次全面评估美国经济复苏不足之处的会议上指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。当年这场危机压制生产，导致大量工人失业，有可能给美国经济留下永久伤害。

叶伦在讲话中虽然没有直接评论利率或当下的政策忧虑，但她清楚表示，美联储对美国经济潜能正在下滑的担忧加重，可能需要激进的措施来重振。

美元指数 最多涨了0.2%，至98.169。

中国9月PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。分析人士指出，PPI回正得益于去产能政策发挥作用以及国际大宗商品价格回升的影响，预计四季度仍将维持这一态势；而整体通胀虽然回升但仍在温和可控范围，货币政策料继续保持稳健。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持金量上周五增加0.4%至965.43吨。(完)

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