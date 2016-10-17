全球金市：现货金原地踏步，关注美国升息前景

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国9月PPI同比增幅创2014年12月以来最大，零售销售继8月下滑0.2%后，9月转为增长0.6%。
美联储主席叶伦周五在一次全面评估美国经济复苏不足之处的会议上指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。当年这场危机压制生产，导致大量工人失业，有可能给美国经济留下永久伤害。
叶伦在讲话中虽然没有直接评论利率或当下的政策忧虑，但她清楚表示，美联储对美国经济潜能正在下滑的担忧加重，可能需要激进的措施来重振。
美元指数 最多涨了0.2%，至98.169。
中国9月PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。分析人士指出，PPI回正得益于去产能政策发挥作用以及国际大宗商品价格回升的影响，预计四季度仍将维持这一态势；而整体通胀虽然回升但仍在温和可控范围，货币政策料继续保持稳健。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持金量上周五增加0.4%至965.43吨。(完)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。