《香港报摘》--其他报纸重要消息10月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--深港通估计将于11月中下旬开通，有深圳基金界及投资界表示在现有的基金额度中，拨最少30%至50%资金南下参与估值偏低的中小型股份买卖。有上海资产管理公司亦会拨数亿元人民币，小试深港通下的中资水泥建材股。他们形容深港通开通，有如＂香港优质中小型股的春天＂。
**苹果日报**
--瑞士私银百达财富管理（Pictet）亚太区行政总裁华伯乐指，最近人民币贬值，更带动区内私人银行业务，因客户意识到需要透过私人银行去投资，不可能将所有蛋放在同一个篮。
**星岛日报**
--发展局局长陈茂波发表网志重申，本港土地供应不足问题严重，为解决住屋问题，开发新土地具有逼切性，并指在未来30年，单是容纳新增住户，香港已经要增加起码五分之一的房屋容量。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。