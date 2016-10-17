《香港报摘》--其他报纸重要消息10月17日

**明报**

--深港通估计将于11月中下旬开通，有深圳基金界及投资界表示在现有的基金额度中，拨最少30%至50%资金南下参与估值偏低的中小型股份买卖。有上海资产管理公司亦会拨数亿元人民币，小试深港通下的中资水泥建材股。他们形容深港通开通，有如＂香港优质中小型股的春天＂。

**苹果日报**

--瑞士私银百达财富管理（Pictet）亚太区行政总裁华伯乐指，最近人民币贬值，更带动区内私人银行业务，因客户意识到需要透过私人银行去投资，不可能将所有蛋放在同一个篮。

**星岛日报**

--发展局局长陈茂波发表网志重申，本港土地供应不足问题严重，为解决住屋问题，开发新土地具有逼切性，并指在未来30年，单是容纳新增住户，香港已经要增加起码五分之一的房屋容量。（完）

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