港报财经评论：险资快将入市，港股择优收集--经济日报10月15日

险资快将入市，港股择优收集/ 林瑞芬

近期美股牛势已乏激情，极其量是老牛，与1987年股灾前美股牛势不可同日而语，似乎股市未经历过上帝要你死亡，必先让你疯狂的阶段，今时今日要重复1987年时的股灾式下跌，市场条件就似乎未配合。不过，美息在转升路途上，资产重新配置需求，以及美国总统选情的变化，会不会触发市况大波动就说不定。笔者正留意，近日美股正在关键转折点上，稍有不利消息影响，就算未构成股灾式下跌，都能触发较大调整，此现象不能掉以轻心。

标普500指数已失守今年以来升轨，短期关键支持位为2120左右，周四曾一度低见2114，收报2132，显示好友正力抗淡友攻势。一旦淡友主控形势，标普500指数失守2120视为发出利淡中期讯号，预示将有一轮较深度的中级调整浪开始，至少回探2000。同样，道指亦见已失守今年的上升轨，周四亦一度低插至17959，但收报18098，显示好友力保18000关键支持，好淡争持下只有重上18500才能摆脱向下考验18000的压力，若18000支持最终失守，重探今年6月低位的可能势增加。

美股在关键争持位待变，港股走势亦类似。本周二恒指由高位24064急插至周四低见23006，短短三日跌近千点，虽然相对恒指由6月近20000点起步升近四千点计，一千点调整还是有限。惟技术上，恒指自9月以来又犯不进则退的大忌，24000阻力始终无力攻破，淡友乘势反击，本周快速地试破23100左右的支持，昨收报23233，短期忌失守23000至23100关口。同样情况是本周二国指由高位10051急跌至周四低见9479，又是试破9500密集支持，昨收报9601。

后市大家都判断恒指于23100至24000，国指于9500至10000上落，近月的争持局面会否向下突破？技术上，恒指确认低收于23100的话，好友料退守22700水平，国指若确认失守9500，悲观预期以箱形量度跌幅目标至9000作调整目标。

不过，笔者认为对国指走势不宜太过悲观，六中全会（10月24日至27日召开）将至，A股料有维稳活动。二来，近周中国又有房调新招，惟料有压有保，近期政策的收紧主要集中在一綫城市和部分核心二綫城市，对于三四綫城市其实是偏宽松的。这反映了政府一方面控制房地产泡沫，另一方面继续维持去库存的思路。近期的《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》也许是这一思路的延续。谈到中国经济现况，周四中国公布9月以美元计出口按年跌10%（对比8月跌2.8%，市场及该行原预期跌3.2%），表现远逊预期，令市场有所戒惧。惟大摩相信这是受短期因素影响，基本上判断外部需求仍然稳定。另据国统局昨日公布，今年9月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）环比上涨0.5%，同比上涨0.1%（市场原预期跌0.3%），同比是自2012年3月份以来首次由负转正。原因大致有三，一是价格上涨的行业个数明显增多；二是部分重要工业行业价格涨幅明显扩大；三是部分工业行业价格由降转升。PPI改善，预示国内企业利润面正改善中。

瑞信就认为险资目前才刚作准备，最早在今年12月或明年1月投入港股，中期中资股具吸引力，候低收集较A股股价有较大折让的H股，如金风（02208）及民生银行（01988）等。笔者预期，国指失9500之后，若回4月的密集区近9300，已有不俗的支持。中信证券就认为人民币近年贬值大趋势下，加上国内资产泡沫一时难以消化，资产荒下资本对外配置需求将不断提升，中、港股市互联互通下，在新参与者、新规则的影响下，港股市场风险溢价有望出现良好变化，信息不对称部分得以纾缓，尽管短期本港科技股现获利回吐压力，但中期持续看好。重点推介金蝶国际（00268），中期目标看3.83元，金山软件（03888）中期目标看21.06元。

总括而言，本周以来大市的回吐压力骤增，但尚在周綫图所示的保历加通道中轴上，跌幅可接受，中期未算强烈转淡。只有美股若向下大跌，就要小心被拖累。（完）

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