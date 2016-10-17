港报财经评论：欧洲政局飘摇，港股前路迷茫--信报10月17日

欧洲政局飘摇，港股前路迷茫/ 习广思

美股上周五受到几个利好消息支持，一度大升逾160点，但收市几乎打回原形，资金流出欧美股市已是相当明显，看来外围股市于年底前仍会相当波动。美国联储局主席耶伦首次提及高压经济理论，鸽派本色表露无遗，不过影响股市的因素太多，欧美股市未必因此有运行。

摩根大通、花旗集团和富国银行上周五分别公布较预期理想的业绩，同时美国公布9月零售销售创3个月以来最大升幅，均刺激美股早段高开后大涨。至于耶伦的偏鸽言论，则令市场相信美国加息步伐不会太快。美国联邦基金利率期货显示，12月加息的机会率由先前的70%左右降至64.3%。

耶伦上周五的演说，其实要睇埋全文方知道内容，其大意是指以紧张的劳动市场，去运作一段高压经济，对于消除经济大衰退（Great Recession）的负面影响，不失为一个明智的方法。由于此次演讲主题为＂危机后的宏观经济研究＂，故此有以上说法并不奇怪，但主流传媒会将其中一两段内容抽出来演绎一番。

然而，以上演说内容并未令美元强势受阻，欧罗跌穿1.1水平，跌势相当之急，美滙指数收市重上98水平。欧罗在美滙指数所占比重相当之高，欧罗如此跌法，也十分不寻常，也反映欧洲走资情况严重，背后原因值得思考。

其中一个走资理由是预定于12月4日举行的意大利宪法公投。据Istituto Ixe为Agora-Rai3进行的民调，37%的意大利选民将选择支持宪法改革，37%的选民将反对改革。民调投票＂支持＂的选民比例较之前一周下降，投票＂反对＂选民的比例则不变，意味意大利政治出现大变局的机会增加。

意大利总理伦齐要求就该国政治体系改革进行全民公投，实属一场政治豪赌，与英国公投脱欧有异曲同工之妙。伦齐提议，意大利参议员数量应从315人削减至100人。伦齐这项提议本意是为了限制意大利参议院解散政府的能力，从而为意大利政局稳定提供支持。但现实未必能如伦齐所想，从最新民调结果来看，意大利民众并不满意国内经济现状及政府的表现，如果伦齐失利，其下台的命运在所难免。

让人更担忧的是，若修宪公投失败，民粹党＂五星运动＂可能取代伦齐领导的民主党，一跃成为意大利执政党。在如此情况下，意大利很可能会走上英国的脱欧之路，因＂五星运动＂之前曾表态，将就意大利的欧盟成员国身份举行公投。

早前英国首相文翠珊宣布最迟明年3月启动脱欧，英镑无法止泻，可见脱欧实属非同小可，况且意大利银行业的＂体质＂较英国银行差得多，一旦意大利出现信心危机，随时又掀起新一轮欧债风暴。

除此之外，未来一年包括荷兰、法国、德国大选将先后登场，若极右派掌权，恐怕会威胁欧罗市场的稳定性。这一轮的欧罗下跌，资金连续多月流出欧洲股市基金，可见资金是真恐慌，而不是炒炒消息而已。资金流出欧洲去了哪里？新兴市场股市指数延续年初以来强势，上升趋势未受破坏，尤其亚洲股市，升幅已经追上东欧市场。

香港股市既受外围影响，也算是半个新兴股市，因夹在中国股市之间，未来会怎样走，仍是相当令人迷惑。不过，内房股的跌势明显反映内地地产市场泡沫风险不轻，今年来房价飙升，许多开发商在此期间大肆举债高价拿地，疯狂程度令人想起泡沫破裂前的日本。

为防止楼市泡沫扩大，自9月18日起，已有逾20个内地城市宣布调控新政。此外，上交所拟收紧房企发债审核标准，新的准入门槛要求主体评级AA及以上的公司，意味地产商更难发行新债。

摩根大通的债券指数显示，主要由中国地产公司发行的亚洲美元高收益债孳息率，自9月23日以来已上升13个基点，至6.4%。截至6月底止，沪深交易所上市的地产公司债务总规模按年增长近28%，达到创纪录的3万亿元人民币。

美银美林表示，内地买家正加大购买香港房地产的力度，因为与内地部分大城市相比，香港的楼价相对较能负担。报告称，香港的购房负担比（房贷月供占家庭月入中位数比例）目前报58%，而内地一线城市比例却高达80%至124%。

分析报告指出，香港与内地一线城市房价之间的差距已在缩小，更多内地投资者出于资产多元化和财富保值的目的，可能会考虑在香港购置第二套住房。以上言论可作参考，真实行情宜向地产界人士询问。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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