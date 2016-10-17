港报社评：耶伦谈＂高压经济＂，市场冷淡视之--经济日报10月17日

联储局主席耶伦指，面对需求不足拉低长期经济增长，或需以＂高压经济＂来提振。惟市场对此反应轻微，凸显储局在多次狼来了后，公信力已损，并认为储局仅能看一步，走一步。

过去曾有一种说法，全球权力最大的，首位是美国总统，其次便是联储局主席。储局主席往往一言以为天下法，震动或平息市场震荡，前主席格兰斯班尤其如此。惟现任主席耶伦＂高压经济＂的鸽派言论，市场反应却相当有限。

耶伦在演说中提出，金融海啸后全球经济大衰退，令经济理论必须重整，包括要面对＂需求不足＂挫损长期经济增长，此或是经济陷入弱复苏的底因。耶伦可说是一定程度上，承认了美国前财长萨默斯的＂长期停滞＂(secular stagnation)说法。

按萨默斯所言，要脱长期停滞困境，主要需政府大举进行投资，以弥补需求不足、提升生产力。惟政府开支并非储局权限之内，耶伦身份未必适合直接谈及，她提出要考虑的药方是＂高压经济＂，即强劲的需求及紧张的劳动力市场，她并继而论及，宽松的政策环境因此或需延续更长时间。

鸽派言论回响不大，因耶伦同时在演说中提及，若宽松政策环境维持太久，将害大于利，包括危及金融稳定。此虽在学理上合理、周延，惟却延续其意图不清、模棱两可的作风，对究竟年底前加不加息，示意有限。

更重要的是，市场对储局官员包括耶伦言论的重视程度，已大大不如前任主席。此因市场认为储局在耶伦领导下，多番在加息上搬龙门、狼来了，此一时彼一时的教训已太多；储局官员言论固仍有参考价值，但反正储局决策已是跟着形势尤其数据走，故不如看客观形势。

就如今年底是否加息，市场现时认为12月加息的机会仍较高，此既因经济数据如就业等支持加息，且金融泡沫风险日增外，还因储局今年若不加息，会令外界质疑储局去年底开展加息周期是卤莽、错误，储局为免被指摘，应仍希望今年最少能加一次息。至于明年，市场已在猜测以美国及环球经济之弱，储局形格势禁，很可能只能再加息一次，甚或要叫停加息周期。

储局不断自削公信力，且显出未能掌握经济走势，令市场失去方向舵，只能自求多福，各自根据政经等因素估计货币政策走向了。（完）

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