港报社评：扶贫最实惠的措施是兴建公屋--信报10月17日

不患寡而患不均，贫富悬殊是每一个社会的潜在管治危机，所以特区政府在董建华时代高调成立扶贫委员会，并且在梁振英担任特首之后订定贫穷线，不能不说是面对现实的理智做法，否则沉疴难癒。然而，虽有扶委会，又有贫穷线，不代表问题随之迎刃而解，良好愿望必须配合行之有效的具体办法。

在现届政府最后一次扶贫委员会高峰会上，梁振英致辞时表示：＂过去四年的扶贫工作有理念、有方向，亦在大家的支持下卓有成效……在短短四年间推出长者生活津贴和低津两个全新的津贴计划……如果大家不介意，我想再用‘破天荒’三个字来形容。＂

破天荒云云，是不是自卖自夸的侃侃之谈？很不幸，数字上出现了＂唔夹嘴形＂甚至＂自打嘴巴＂的尴尬情况。扶贫委员会报告指出，本港去年的贫穷人口有一百三十四万五千，较前年增加二万人，贫穷率为百分之十九点七，上升零点一个百分点，平均每五名港人就有一个穷人。在相关政策介入后，即计算政府恒常现金津贴例如综援、长者生活津贴及生果金等等，尽管把贫穷人口数字降至九十七万，但仍较前年增加九千三百人，贫穷率维持在百分之十四点三的水平。就算计及公屋福利，贫穷人口跌至六十六万九千，不过与前年相比还是上升了二万一千人。总的来说，香港的贫穷大军有增无减，贫富悬殊始终没有纾缓。

不要忘了，香港的贫穷线定于住户收入中位数五成，如果跟欧盟看齐，将贫穷线定于住户入息中位数六成，贫民数量肯定更加令人不安。

贫穷人口不跌反升的原因，主要是长者贫穷再度恶化，去年有近三十一万名贫穷长者，较前年增加一万四千多人。长者捉襟见肘，自然退休无望，二○○九年六十五至六十九岁在职长者是四万二千多人，去年是九万一千人，增幅超过一倍。

本年度的社会福利经常开支预算为六百六十二亿元，比四年前增加百分之五十五，奈何一切彷佛泥牛入海。政务司司长林郑月娥明言，人口持续老化，即使政策介入，也难保证可力抗贫穷长者增加现象，要帮助所有长者是＂不切实际＂。林郑司长同时指出，贫穷线只计算收入，会出现低收入、高资产情况，高估长者贫穷率。

撇开愈扶愈贫的尴尬不论，梁振英有一点是绝对正确的，他说兴建公屋是破解部分贫穷问题的＂不二法门＂。入住公屋对于穷人的重要性不言而喻，在众多福利政策之中，租金廉宜的公屋无疑是最实惠的利民措施。难怪元朗横洲事件传出公屋单位数量会由一万七千个大幅缩减至四千个时，即惹来社会哗然。

发展局局长陈茂波昨日以〈关于土地问题的迷思〉为题在网上撰文指出，土地严重不足众所周知，过去十多年土地开发工作进度缓慢的后果亦路人皆见，对于有人认为香港未来人口增长放缓，所以只要善用现有已发展土地便可容纳所有新增人口，陈茂波认为是误解。他援引政府统计处估算，由二○一四年至二○四四年，香港的人口会增加百分之十三点五，约九十八万人，未来三十年单是容纳新增住户，已经要增加起码五分一的房屋容量，还未计及现时约九万个劏房户和二十九万宗积压的公屋轮候申请。由此可见，开发土地的迫切性是刻不容缓。

按照政府的运算，只要计及公屋福利，贫穷人口马上剧减至六十六万九千，这显然是立竿见影的扶贫措施。问题是，仅余几个月任期的现届政府，以及明年开始执政五年的新政府，有没有决心和魄力完成建屋大计？与其奢言＂破天荒＂，相信港人更加不介意政府＂破地荒＂，破除觅地建屋之荒。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘