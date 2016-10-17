港报社评：从周边做起拓一带一路，融美资日资破零和思维--明报10月17日

北京正趁中共十八届六中全会前档期展开秋季外交攻势。国家主席习近平国事访问柬埔寨和孟加拉国，并出席在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次峰会。之前，总理李克强视察澳门，出席中国－葡语国家经贸合作论坛。之后，习李二人将在北京会见到访的菲律宾总统杜特尔特，此行已获升级为国事访问。从行程可见，北京这一波外交攻势，重点首先放在周边外交上，并将一带一路合作列为巩固睦邻关系的要件；同时，抓紧一带一路的重要支点，再向葡语国家及其他远邻国家拓展。

值得一提的是，随着一带一路合作持续深入发展，如何破除零和思维，拓展与美资日资的合作也必然不断摆上枱面。在此，港资可以扮演特殊的角色，有一展所长的舞台。

中国改革开放以来，长期将大国外交放在第一位。习近平当政以后，有了调整。在2013年中召开的周边外交工作座谈会，明确提高了周边外交的位阶，近年来的周边形势证明这一调整是有预见性的。另一方面，整个构想提出3年多来也逐步成熟，一带一路不能好高骛远，要从周边国家做起，踏实推进。2015年11月，习近平访问东南亚时就指出，一带一路倡议的首要合作伙伴是周边国家，首要受益对象也是周边国家。抓住这两个要点，就可以较准确看到习近平此行的要义，那就是进一步巩固和深耕周边外交与拓展一带一路相结合。

中柬两国早已建立全面战略合作伙伴关系，习近平访问明确表示将加一带一路倡议和该国＂四角＂战略对接。中国已经连续3年是柬埔寨第一大贸易伙伴、第一大投资来源国，中国还援建了柬埔寨第一条全线四车道国道，承建了柬埔寨第一家水泥厂、第一座火电站、最大规模的水电站。而10年前，中国已帮助开发有战略意义的西哈努克海港和机场，以及经济特区，现已进入收获期。这次，中柬双方共签署31份合作文件，包括建机场、电站、电网、医院及进口大米。很明显，柬埔寨既是中南半岛中国的好伙伴，也是一带一路在暹罗湾上的主要支点。

相对于1300万人口的柬埔寨，人口过亿的孟加拉国，市场潜力更是巨大。该国经济欠发达，与中国经济有极强的互补性。而习近平此次访问更是中国国家元首30年后的再次访问，对中孟关系发展和经贸合作的推动是显而易见的。目前，孟加拉已成为中国在南亚地区第三大贸易伙伴，但是两国贸易仅是100多亿美元的水准，可见发展前景无限广阔。孟国总理哈西娜坦言，＂从2003年起，中国就已成为在孟加拉投资最多的国家。＂这次，中孟建立战略合作伙伴关系，见证了共建一带一路、产能合作、能源电力、外交、海洋等领域多项双边合作文件的签署。翻开地图可以看见，孟加拉既是一带一路在印度洋的重要节点，也是海上丝绸之路的一个重要的中途站。

此外，习近平参加金砖国家会议，还有李克强总理出席中国与葡语国家论坛，都将从更广阔的层面拓宽一带一路合作的内涵，发展中国与全世界国家和平共荣发展的关系。而菲律宾总统杜特尔特对中国的国事访问，不但改善了两国的关系，更重要的是改变了南海紧张对峙的局势，符合两国的利益。菲律宾也是亚洲的重要国家，其GDP总量也超过了新加坡。若然杜特尔特的权力地位稳固，中菲关系翻开新的一页是可以预期的。

上周，对亚太安全有重要影响的北京第七届香山论坛上，中国军事科学院院长蔡英挺上将表示，应当摒弃一切形式的冷战思维、零和思维、单赢思维，树立合作、包容的新观念，建设互信共赢的伙伴关系。相信，这也是北京展开一带一路合作的理念。目前，北京已清晰将一带一路界定为＂合作倡议＂，既不是什么＂战略＂，也不是什么强加于人的＂援助计划＂。对于有评论指习近平访孟是针对印度，中方也用事实说明这是小人之心。

其实，破除零和思维，一带一路将展现更广阔的空间。中资与美资、日资等合作也可以成为新常态。中国和日本在亚洲以及其他地区削价竞争高铁项目的现象或可减少。而打通南海与印度洋新通道的泰国克拉运河，也可能在各国的合作下应运而生。克拉运河规划长达100多公里，工期10年，耗资300亿美元，更重要的是这一重要航运枢纽，极具战略价值，相信不是一两个国家可以独食的。当然，中国邀请美日合作，人家未必领情，但是由民间例如香港的商家出面，邀日资美资组成财团共同开发，或许可以成事。而这，正是香港商家在一带一路发挥大作用的一个机会。（完）

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