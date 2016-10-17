台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘上扬，惟买单不躁进交投偏冷

路透台北10月17日 - 台湾五年期公债105/13 发行前交易殖利率周一早盘走升；交易员指出，央行早盘虽进一步拉低隔拆利率开盘价至0.174%，惟市场不为所动；在短线多单持续出场，买盘则不躁进之下，促使殖利率持续上扬。

他们表示，美联储(FED)主席叶伦上周五的讲话被市场解读为偏鸽派，美债殖利率再走升，早盘台债殖利率亦呈上升格局，惟市场观望气氛浓厚，成交量明显缩减；短线观察重点在成交量是否扩增及周四的标债结果。

〞接下来如果没有量，表示停损单出来差不多了，但如果量再爆出来，利率还会再上来，今天就是唯量是问。〞一大型银行交易员说。

他指出，这波殖利率急弹，主要是来自证券商的短多停损单出笼，惟买盘因预期接下来还高点而不躁进，〞这个地方就是慢慢观察，等短多停损完了高点才会出现。〞

另一大型商银交易员表示，随殖利率走扬，上周已始逢高进场承接，但这个时侯买盘都是〞不急、慢慢来〞，短线观察证券商还有没有停损单，以及实质买盘会不会积极报价，〞如果买盘报价还是松松散散，利率还是有上来的风险。〞

不过，他们也说，央行今天进一步拉低隔拆利率开价至0.174%(上日为0.177%)，表示央行宣示持续采取宽松货币政策，且目前市场资金依旧非常宽松，拆款利率仅在0.174-0.177%间；相较之下，五年期和10年期公债殖利率分别在0.60%及0.80%，大型银行已摩拳擦掌准备往上承接。

本地时间10:53，五年券105/13 殖利率升0.43基点至0.6093%，成交5亿台币；而10年券105/11 殖利率涨1.15基点至0.8215%，成交7.5亿台币。

在台股方面，台股加权指数 下跌0.32%。

美国指标10年期公债价格 周五尾盘下跌15/32，收益率报1.791%。

交易员预估，今日105/13期发行前交易殖利率区间料在0.58-0.62%；10年期公债105/11殖利率区间在0.79-0.83%。

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