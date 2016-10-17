台湾金融：景气展望乐观指数改善，人民币存款配置意愿微降--国泰金调查

路透台北10月17日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 经济研究处周一公布10月国民经济信心调查结果，受经济数据持续偏正面鼓舞，本月民众的景气展望乐观指数小幅改善，至于人民币存款配置意愿则出现微幅下滑。

国泰金控新闻稿并指出，民众对于薪资上涨与就业市场展望也持续改善，连带拉抬民众消费意愿，其中耐久财消费意愿更明显反弹，据此研判台湾下半年的经济成长率可望明显改善。

针对民众人民币存款的资产配置状况，国泰金控调查显示，目前有配置人民币存款的民众比例仅约为20%，略低于一年前的20.5%，配置比例在5%以上的民众仅6.4%，同样略低于一年前的6.7%，两者均呈现缓步下滑。

该调查并指出，有高达75.4%的民众在未来一年内仍将维持现有的人民币配置比重，而愿意增持的民众仅15.7%；而有45%的民众认为人民币未来一年走势将在1%的区间内变动，且看升人民币的民众比例略高于看贬。