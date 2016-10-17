台湾金融：景气展望乐观指数改善，人民币存款配置意愿微降--国泰金调查

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月17日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 经济研究处周一公布10月国民经济信心调查结果，受经济数据持续偏正面鼓舞，本月民众的景气展望乐观指数小幅改善，至于人民币存款配置意愿则出现微幅下滑。
国泰金控新闻稿并指出，民众对于薪资上涨与就业市场展望也持续改善，连带拉抬民众消费意愿，其中耐久财消费意愿更明显反弹，据此研判台湾下半年的经济成长率可望明显改善。
针对民众人民币存款的资产配置状况，国泰金控调查显示，目前有配置人民币存款的民众比例仅约为20%，略低于一年前的20.5%，配置比例在5%以上的民众仅6.4%，同样略低于一年前的6.7%，两者均呈现缓步下滑。
该调查并指出，有高达75.4%的民众在未来一年内仍将维持现有的人民币配置比重，而愿意增持的民众仅15.7%；而有45%的民众认为人民币未来一年走势将在1%的区间内变动，且看升人民币的民众比例略高于看贬。
台湾央行此前公布，至8月底止台湾银行业累计人民币存款达3,058.19亿元(含可转让定期存单)，较前月微增0.07%，中止连续六个月减少的走势。 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。