中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一降，CFETS指数降至94.57

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京10月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周一较上日微跌0.08%至94.57；SDR篮子指数微升至95.93，BIS篮子指数微升至95. 37。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.31%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌6.24% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子 价 货币较上 日升贬点 数 人民币 6.7379 -222 欧元 7.3883 346 日圆 6.4723 65 港元 0.8685 -27.4 英镑 8.1982 206 澳元 5.1206 -374 新西兰元 4.7753 -121 新加坡元 4.8395 176 瑞郎 6.8043 52 加元 5.1213 -373 林吉特 0.622 -28.8 卢布 9.3563 -352 泰铢 5.2496 -55 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.4，较上日微升0.1%；RXY全球在岸人民币指数 报95.41，较上日微升 0.18%；RXY参考离岸人民币指数 报95.36，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民币 指数 报95.38，较上日微升0.11%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。