中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一降，CFETS指数降至94.57

路透北京10月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周一较上日微跌0.08%至94.57；SDR篮子指数微升至95.93，BIS篮子指数微升至95. 37。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.31%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌6.24% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子 价 货币较上 日升贬点 数 人民币 6.7379 -222 欧元 7.3883 346 日圆 6.4723 65 港元 0.8685 -27.4 英镑 8.1982 206 澳元 5.1206 -374 新西兰元 4.7753 -121 新加坡元 4.8395 176 瑞郎 6.8043 52 加元 5.1213 -373 林吉特 0.622 -28.8 卢布 9.3563 -352 泰铢 5.2496 -55 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.4，较上日微升0.1%；RXY全球在岸人民币指数 报95.41，较上日微升 0.18%；RXY参考离岸人民币指数 报95.36，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民币 指数 报95.38，较上日微升0.11%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)