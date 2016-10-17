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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 10:02 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一降，CFETS指数降至94.57

路透北京10月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周一较上日微跌0.08%至94.57；SDR篮子指数微升至95.93，BIS篮子指数微升至95.
37。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.31%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌6.24%
。   
    
 CFETS篮子货币          今日中间  CFETS篮子
                        价        货币较上
                                  日升贬点
                                  数
 人民币                   6.7379       -222
 欧元                     7.3883        346
 日圆                     6.4723         65
 港元                     0.8685      -27.4
 英镑                     8.1982        206
 澳元                     5.1206       -374
 新西兰元                 4.7753       -121
 新加坡元                 4.8395        176
 瑞郎                     6.8043         52
 加元                     5.1213       -373
 林吉特                    0.622      -28.8
 卢布                     9.3563       -352
 泰铢                     5.2496        -55
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.4，较上日微升0.1%；RXY全球在岸人民币指数 报95.41，较上日微升
0.18%；RXY参考离岸人民币指数 报95.36，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民币
指数 报95.38，较上日微升0.11%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 李文科; 审校 吴云凌)

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