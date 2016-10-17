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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 10:06 BJT

金属期市：伦铜脱离一个月低点，受美联储总裁叶伦讲话提振

沪锌 隔夜涨幅收窄至大约1%，沪铝下跌约1%。锌价上周进行调整，之前有消息称秘鲁矿商Antamina将提高产量，缓解了供应将出现短缺的预期。

美联储主席叶伦在讲话中暗示，她可能倾向于长期维持宽松货币政策立场，即便通胀率超过2%目标刺激风险偏好。

根据路透对58名分析师的调查，中国第三季度经济可能同比增长6.7%，增速与上一季度持平，因政府增加支出及房地产繁荣，抵消了出口持续疲弱的影响。

美国9月零售销售反弹，因汽车销售增长，且可自由支配开支增加，反映国内需求稳健，巩固了美联储将在12月升息的预期。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王颖；审校 张涛/龚芳)

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