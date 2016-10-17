金属期市：伦铜脱离一个月低点，受美联储总裁叶伦讲话提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
沪锌 隔夜涨幅收窄至大约1%，沪铝下跌约1%。锌价上周进行调整，之前有消息称秘鲁矿商Antamina将提高产量，缓解了供应将出现短缺的预期。
美联储主席叶伦在讲话中暗示，她可能倾向于长期维持宽松货币政策立场，即便通胀率超过2%目标刺激风险偏好。
根据路透对58名分析师的调查，中国第三季度经济可能同比增长6.7%，增速与上一季度持平，因政府增加支出及房地产繁荣，抵消了出口持续疲弱的影响。
美国9月零售销售反弹，因汽车销售增长，且可自由支配开支增加，反映国内需求稳健，巩固了美联储将在12月升息的预期。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王颖；审校 张涛/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。