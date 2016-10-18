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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 16:57 BJT

台湾金融：寿险业今年前三季总保费收入年增12.8%，初年度保费收入年增逾两成

路透台北10月18日 - 台湾寿险公会周二表示，2016年前三季寿险业总保费收
入(不含负债)较上年同期年增12.8%，主要受惠于初年度保费收入(FYP)较上年同
期增长逾两成。 
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2016年前九月寿险业总保费收入达2兆(万
亿)2,766.37亿台币；其中初年度保费收入达9,176.08亿元，年增21.8%；至于续
年度保费收入则约为1兆3,590.29亿元，较上年度增加7.5%。
    
    寿险业2016年1-9月保费收入(不含负债)统计表:  (单位:百万台币)
       项目          2016年1-9月         2015年1-9月        年成长率(%)
 初年度保费              917,608             753,521             +21.8%
 续年度保费            1,359,029           1,264,644              +7.5%
       合计            2,276,637           2,018,165             +12.8%
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)

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