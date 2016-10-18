台湾金融：寿险业今年前三季总保费收入年增12.8%，初年度保费收入年增逾两成

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透台北10月18日 - 台湾寿险公会周二表示，2016年前三季寿险业总保费收 入(不含负债)较上年同期年增12.8%，主要受惠于初年度保费收入(FYP)较上年同 期增长逾两成。 根据寿险公会最新统计资料显示，2016年前九月寿险业总保费收入达2兆(万 亿)2,766.37亿台币；其中初年度保费收入达9,176.08亿元，年增21.8%；至于续 年度保费收入则约为1兆3,590.29亿元，较上年度增加7.5%。 寿险业2016年1-9月保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2016年1-9月 2015年1-9月 年成长率(%) 初年度保费 917,608 753,521 +21.8% 续年度保费 1,359,029 1,264,644 +7.5% 合计 2,276,637 2,018,165 +12.8% (完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。