台湾汇市：台币兑美元盘初走贬逾1角，美加息预期更巩固令美元走扬

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月17日 - 台币兑美元 周一跟随亚币明显走贬逾1角。汇银人士表示，美国加息预期巩固令国际美元走强，亚币全面走贬。只不过美元走强至31.800附近遭逢压力，出口商美元卖压不小。
汇银人士表示，倒是外资目前为止的美元买盘并不是太明显。至于美国财政部的汇率报告虽出炉，但多是旧调重弹，不致影响台湾央行的操作。
〞早上是(美元)跳空上来到31.760-31.780这里成交，如果外资没有买美元，可能也过不了。〞一位民营商银交易员表示。
他们认为，美元走至前波高位31.850-31.870附近，各方都倾向观望，主要是美元多头虽蠢动，但是目前这个价位恐怕风险还是颇高。另一方面，出口商也因有前车之鉴，在31.800附近有不少卖压出笼，也暂时把台币压制在此价位附近，动弹不得。
本地时间10:11，韩元兑美元 大贬报1,141.0，上日收在1,132.1；台股加权指数 则跌0.63%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由小幅折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报31.815/31.865，上日收在31.765。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.650-31.850
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