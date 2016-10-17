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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 11:03 BJT

韩国金融：9月银行外汇存款下降，结束连续三个月上升势头

路透首尔10月17日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国9月银行外汇存款下降，结束连续三个月上升的趋势，因美元存款减少。

韩国央行称，截至9月底，银行外汇存款总额降至665.0亿美元。8月外汇存款为673.4亿美元，创16个月高位。

声明称，美元存款从569.2亿美元降至565.2亿美元，因大型综合企业取出现金来偿还债务。

企业9月外汇存款从前月的569.9亿美元降至553.0亿美元，同期个人外汇存款则从103.5亿美元降至112.0亿美元。

9月美元存款占所有存款的85%。(完) (编译 李爽 审校 张涛)

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