韩国金融：9月银行外汇存款下降，结束连续三个月上升势头

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月17日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国9月银行外汇存款下降，结束连续三个月上升的趋势，因美元存款减少。
韩国央行称，截至9月底，银行外汇存款总额降至665.0亿美元。8月外汇存款为673.4亿美元，创16个月高位。
声明称，美元存款从569.2亿美元降至565.2亿美元，因大型综合企业取出现金来偿还债务。
企业9月外汇存款从前月的569.9亿美元降至553.0亿美元，同期个人外汇存款则从103.5亿美元降至112.0亿美元。
9月美元存款占所有存款的85%。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。