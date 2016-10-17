新加坡金融：LBMA、SBMA和ICE将研究制定亚洲时段参考金价--贸工部长

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月17日 - 新加坡贸工部长林勋强(Lim Hng Kiang)周一称，伦敦金银市场协会(LBMA)、新加坡金银市场协会(SBMA)及洲际交易所(ICE) 将启动一项可行性研究，制定亚洲交易时段的参考金价。
“这是迈向制定亚洲交易时段美元价格发现机制的重要的第一步，”林勋强在一次行业会议上说道。
“到位后，它将有助于及时追踪亚洲需求，并允许亚洲的参与者在同一交易日内进行交易结算。”
林勋强称，LBMA、SBMA和ICE基准管理机构将就制定“新加坡时间下午两点的参考金价”联合进行可行性研究。
新加坡于2014年在欧洲监管机构对银行操纵贵金属价格展开调查不久之后，放弃了制定每日参考金价的计划。(完)
(编译 王琛；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。