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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 11:17 BJT

新加坡金融：LBMA、SBMA和ICE将研究制定亚洲时段参考金价--贸工部长

路透新加坡10月17日 - 新加坡贸工部长林勋强(Lim Hng Kiang)周一称，伦敦金银市场协会(LBMA)、新加坡金银市场协会(SBMA)及洲际交易所(ICE) 将启动一项可行性研究，制定亚洲交易时段的参考金价。

“这是迈向制定亚洲交易时段美元价格发现机制的重要的第一步，”林勋强在一次行业会议上说道。

“到位后，它将有助于及时追踪亚洲需求，并允许亚洲的参与者在同一交易日内进行交易结算。”

林勋强称，LBMA、SBMA和ICE基准管理机构将就制定“新加坡时间下午两点的参考金价”联合进行可行性研究。

新加坡于2014年在欧洲监管机构对银行操纵贵金属价格展开调查不久之后，放弃了制定每日参考金价的计划。(完)

(编译 王琛；审校 汪红英)

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