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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 10:22 BJT

日本股市：日经指数受美元走低拖累而微跌，东京电力大幅下挫

“投资者风险偏好有所改善，受美国乐观数据提振，因此除非美元兑日圆进一步下跌，否则市场不会大幅下挫，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

东京电力 暴跌8%，拖累公用事业类股 成为表现最差的板块。

主要出口商类股涨跌互现，丰田汽车 小涨0.3%，本田 跌0.7%，爱德万测试(Advantest) 涨0.2%。

地产和券商类股表现优于大盘。

东证股价指数 跌0.1%至1,346.22点，JPX-日经400指数 持平于12,046.42点。(完)

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