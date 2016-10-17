版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 10:40 BJT

《全球汇市》美元创七个月新高，之前美国数据乐观且公债收益率上升

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0974  1.0969  +0.05  +1.05  1.0860
    美元/日圆            104.18  104.18  +0.00 -13.40  120.30
    欧元/日圆         114.32  114.23  +0.08 -12.38  130.47
    美元/瑞郎            0.9898  0.9899  -0.01  -1.20  1.0018
    英镑/美元            1.2160  1.2185  -0.21 -17.49  1.4738
    美元/加元            1.3164  1.3138  +0.20  -4.88  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7416  6.7370  +0.07  +2.64  6.5680
    澳元/美元            0.7593  0.7611  -0.24  +4.37  0.7275
    新西兰元/美元        0.7101  0.7081  +0.28  +4.04  0.6825
    澳元/日圆         79.110  79.330  -0.28  -9.71  87.620
    新西兰元/日圆     74.000  73.790  +0.28  -9.73  81.980
    英镑/日圆         126.72  126.92  -0.16 -28.50  177.22
    澳元/新西兰元     1.0690  1.0735  -0.42  +0.24  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/李爽/郑茵/王琛；审校 戴素萍/龚芳/白云/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐