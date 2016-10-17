中国经济：灵活运用货币政策工具组合，保持货币环境中性适度--报载

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京10月17日 - 中国金融时报周一刊登评论员文章称，面对当前国际国内经济金融复杂多变的形势，需继续灵活运用和优化各种货币政策工具组合，保持银行体系流动性合理充裕；同时调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两方面保持货币环境的稳健和中性适度。
文章并提出，应完善宏观审慎政策框架，探索建立宏观审慎评估体系，在防范系统性金融风险的基础上保持合理的社会融资规模，强力支持经济发展和转型需要，为供给侧结构性改革营造良好的货币金融环境。
“中国金融业一定要汲取国际金融危机的教训，防止和避免出现金融脱离实体经济而自我循环的问题。”文章称。
对于金融业自身供给侧结构的改革，文章认为，要构建多层次、广覆盖、有差异的银行机构体系，扩大民间资本进入银行业；并健全现代金融市场体系，完善社会融资结构，提高金融在配置资源中的效能。
同时，要增加金融产品的有效供给，着力发展绿色金融、科技金融、普惠金融；并改革完善适应现代金融市场发展的金融监管框架。
此外，金融创新在供给侧结构性改革进程中可以发挥重要作用，如去产能和去杠杆过程中，银行业机构通过开展资产证券化、债转股、投贷联动等产品服务创新，可以增强自身支持企业去产能和去杠杆的能力，并支持发展战略性新兴产业和现代服务业。
中国央行副行长范一飞此前表示，为了积极稳妥实现降杠杆的目标，货币政策还是应该做到松紧适度。如果过度宽松，会造成全社会的债务规模在高位继续攀升，降杠杆很难实现。如果过紧又可能使经济增长滑出合理区间，同样不利于降杠杆。 （完） (发稿 陈杨；审校 孙琦子/张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。