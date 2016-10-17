中国经济：灵活运用货币政策工具组合，保持货币环境中性适度--报载

路透北京10月17日 - 中国金融时报周一刊登评论员文章称，面对当前国际国内经济金融复杂多变的形势，需继续灵活运用和优化各种货币政策工具组合，保持银行体系流动性合理充裕；同时调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两方面保持货币环境的稳健和中性适度。

文章并提出，应完善宏观审慎政策框架，探索建立宏观审慎评估体系，在防范系统性金融风险的基础上保持合理的社会融资规模，强力支持经济发展和转型需要，为供给侧结构性改革营造良好的货币金融环境。

“中国金融业一定要汲取国际金融危机的教训，防止和避免出现金融脱离实体经济而自我循环的问题。”文章称。

对于金融业自身供给侧结构的改革，文章认为，要构建多层次、广覆盖、有差异的银行机构体系，扩大民间资本进入银行业；并健全现代金融市场体系，完善社会融资结构，提高金融在配置资源中的效能。

同时，要增加金融产品的有效供给，着力发展绿色金融、科技金融、普惠金融；并改革完善适应现代金融市场发展的金融监管框架。

此外，金融创新在供给侧结构性改革进程中可以发挥重要作用，如去产能和去杠杆过程中，银行业机构通过开展资产证券化、债转股、投贷联动等产品服务创新，可以增强自身支持企业去产能和去杠杆的能力，并支持发展战略性新兴产业和现代服务业。