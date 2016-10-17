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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 10:53 BJT

《汇市简讯》美元/韩元走高，获利回吐抑制涨势

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    * 美元/韩元触及1,143.2，上看1,147.45    
    * 银行间交易商的获利了结暂时抑制了涨势
    * 美元/韩元目前交易区间在1136.5-1143.2，最新报价1141.6-1142.
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    * 无本金交割远期外汇(NDF)交投于1141.90-1142.40；韩国综合股价
指数跌0.10% (完)
    
      
      
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 (编译 王琛；审校 张涛)

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