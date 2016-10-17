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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 13:50 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行      至多50          3      周二招标       固息金融债    10/19-10/20
              至多125        10                     固息增发债
              至多35         20                     固息增发债
                       (2016年第15期新发、第13和第五期增发债)    
 *进出口行      50              1       *2.22%      固息金融债    10/13-10/17
                50             10       *3.0720%    固息增发债
                20             20       *3.3995%    固息增发债
                       (2016年第11期新发和第10期增发；2015年第19期增发债)  
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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