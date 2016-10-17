台湾债市：五年券发行前交易殖利率收微升，因空单回补惟交投仍冷

* 五年105/13期发行前交易殖利率收升，连二日收升 * 10年券105/11期收升，市场观望气氛浓交投依旧冷 * 105/13期明日殖利率区间暂看0.59-0.62% * 明日105/11期殖利率区间料在0.80-0.85% 路透台北10月17日 - 台湾指标五年公债105/13期 周一发行前交易殖利率 震荡微升；交易员指出，受短线多单损单持续出场冲击，早盘殖利率进一步走高；惟随着殖 利率弹高即引空单回补，促使殖利率弹幅明显缩减。 他们表示，由于美国联准会(FED)年底升息机率高，且台湾央行短期内应不致再降息， 近期20年公债殖利率强弹，今天进一步弹升至1.2710%，带动10年期公债105/11期A05111=T WO殖利率亦跟着弹高，盘中最高弹到0.8350%。 〞弹到这里应该快到满足点了，但大家都在等，你等我、我等你，买盘还没有很积极。 〞一位大型银行交易员说。 他并称，从今天殖利率弹高后滑落来看，显示短多逢高已开始进场承接进场，但买盘不 是很积极，短线观察重点则在周四的标债结果，〞礼拜四标债结果是很值得观察的利率。〞 另一位大型银行交易员则称，这波殖利率急速弹升，主要是来自交易商的，因潜在停损 单仍多，短线市场气氛偏空，〞我觉得可以再等一等。〞 他表示，目前市场气氛依旧偏空，主因是美国FED年底应该会升息，且台湾近期公布各 经济指标还不错，短期内央行应不致再降息，使市场观望气氛浓厚。 一位大型证券商交易员指出，受到20年冷门长券殖利率强弹影响，使原准备10年券殖利 率弹破0.80%即进场承接的各大银行纷纷改持观望态度，买盘并不太积极。 他说，今天20年券成交价位都是往上跳空，加上卖盘依旧存在，〞长券有10年和20年卖 压待消化，目前是现在进行式。〞再者，目前还没有重量级的银行进场大买，短线殖利率仍 有上升风险，〞必须等筹码稳定之后再说，现在是筹码正乱的时侯。〞 交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.59-0.62%；105/11期殖利 率区间料在0.80-0.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 +0.15 0.6065 0.6060-0.6120 16.00 10 105/11 +1.40 0.8240 0.8100-0.8350* 19.00 *表创该期券发行以来新高 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.2710% 10 105/11 0.8240% 5 105/08 0.5990% 3 105/1 没有成交 2 105/12 0.8448% (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)