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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 14:38 BJT

台湾债市：五年券发行前交易殖利率收微升，因空单回补惟交投仍冷

* 五年105/13期发行前交易殖利率收升，连二日收升
    * 10年券105/11期收升，市场观望气氛浓交投依旧冷
    * 105/13期明日殖利率区间暂看0.59-0.62%
    * 明日105/11期殖利率区间料在0.80-0.85%

    路透台北10月17日 - 台湾指标五年公债105/13期 周一发行前交易殖利率
震荡微升；交易员指出，受短线多单损单持续出场冲击，早盘殖利率进一步走高；惟随着殖
利率弹高即引空单回补，促使殖利率弹幅明显缩减。
     
    他们表示，由于美国联准会(FED)年底升息机率高，且台湾央行短期内应不致再降息，
近期20年公债殖利率强弹，今天进一步弹升至1.2710%，带动10年期公债105/11期A05111=T
WO殖利率亦跟着弹高，盘中最高弹到0.8350%。
    
    〞弹到这里应该快到满足点了，但大家都在等，你等我、我等你，买盘还没有很积极。
〞一位大型银行交易员说。
      
    他并称，从今天殖利率弹高后滑落来看，显示短多逢高已开始进场承接进场，但买盘不
是很积极，短线观察重点则在周四的标债结果，〞礼拜四标债结果是很值得观察的利率。〞
    
    另一位大型银行交易员则称，这波殖利率急速弹升，主要是来自交易商的，因潜在停损
单仍多，短线市场气氛偏空，〞我觉得可以再等一等。〞
    
    他表示，目前市场气氛依旧偏空，主因是美国FED年底应该会升息，且台湾近期公布各
经济指标还不错，短期内央行应不致再降息，使市场观望气氛浓厚。
 
    一位大型证券商交易员指出，受到20年冷门长券殖利率强弹影响，使原准备10年券殖利
率弹破0.80%即进场承接的各大银行纷纷改持观望态度，买盘并不太积极。
    
    他说，今天20年券成交价位都是往上跳空，加上卖盘依旧存在，〞长券有10年和20年卖
压待消化，目前是现在进行式。〞再者，目前还没有重量级的银行进场大买，短线殖利率仍
有上升风险，〞必须等筹码稳定之后再说，现在是筹码正乱的时侯。〞
      
    交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.59-0.62%；105/11期殖利
率区间料在0.80-0.85%。
  
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5  105/13                      +0.15       0.6065     0.6060-0.6120     16.00
  10  105/11                      +1.40       0.8240    0.8100-0.8350*     19.00
  *表创该期券发行以来新高
      
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   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.2710%
  10    105/11                        0.8240%
   5    105/08                        0.5990%
   3     105/1                       没有成交
   2    105/12                        0.8448%
 (完)      

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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