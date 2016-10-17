澳新汇市：国际美元走强打压澳元下滑，新西兰元持坚

“大宗商品价格走强在近期支撑澳元，因这预示该国的贸易条件会加快回升，贸易赤字将缩窄，”澳洲联邦银行(CBA)资深外汇策略师Elias Haddad在报告中说。

Haddad预期铁矿石和炼焦煤的价格将进一步小幅走高，冀望本周中国的经济数据将会更为强劲。

“这一点，再加上我们对澳洲9月就业稳健增长的预期，会进一步支撑澳元。”

与此同时，上周五公布的美国数据表明，美国经济在上半年表现迟滞后，第三季已重拾动能。

从美国联邦基金利率期货的走势看，美联储12月加息的可能性升至约70%，上一周为65%。

此外，根据ANZ Research，杠杆基金的美元净多仓增加将近70亿美元，为2014年8月以来最大单周增幅。

新西兰元/美元 涨0.2%报0.7100美元。

澳新银行资深经济学家Philip Borkin预计新西兰元将保持韧性，因市场已消化美联储升息以及本国央行今年降息的预期。

0.7070和0.7025有短期技术支撑位，上档阻力位在0.7120/40。(完)

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