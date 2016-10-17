澳新汇市：国际美元走强打压澳元下滑，新西兰元持坚

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“大宗商品价格走强在近期支撑澳元，因这预示该国的贸易条件会加快回升，贸易赤字将缩窄，”澳洲联邦银行(CBA)资深外汇策略师Elias Haddad在报告中说。
Haddad预期铁矿石和炼焦煤的价格将进一步小幅走高，冀望本周中国的经济数据将会更为强劲。
“这一点，再加上我们对澳洲9月就业稳健增长的预期，会进一步支撑澳元。”
与此同时，上周五公布的美国数据表明，美国经济在上半年表现迟滞后，第三季已重拾动能。
从美国联邦基金利率期货的走势看，美联储12月加息的可能性升至约70%，上一周为65%。
此外，根据ANZ Research，杠杆基金的美元净多仓增加将近70亿美元，为2014年8月以来最大单周增幅。
新西兰元/美元 涨0.2%报0.7100美元。
澳新银行资深经济学家Philip Borkin预计新西兰元将保持韧性，因市场已消化美联储升息以及本国央行今年降息的预期。
0.7070和0.7025有短期技术支撑位，上档阻力位在0.7120/40。(完)
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纽约盘现汇报价 (编译 蔡美珍/郑茵 审校 戴素萍/白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。