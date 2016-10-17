《路透晚报》--10月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：灵活运用货币政策工具组合，保持货币环境中性适度--报载

中国金融时报刊登评论员文章称，面对当前国际国内经济金融复杂多变的形势，需继续灵活运用和优化各种货币政策工具组合，保持银行体系流动性合理充裕；同时调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两方面保持货币环境的稳健和中性适度。

--中国经济：楼市去库存任务依然艰巨，金融风险上升值得警惕--国务院大督查

中国国务院第三次大督查的情况显示，虽然供给侧结构性改革稳步推进，但也存在一些困难和不确定因素，如一些煤炭项目违规在建，楼市去库存的任务依然艰巨，金融风险的上升也值得警惕。

--中国社会：去年全国养老金个人账户空账逾4万亿，空账率超九成--人社部

中国人社部近日发布《中国社会保险发展年度报告2015》显示，全国养老金个人账户空账规模不断增长，空账率已超九成。2015年全国个人账户空账规模已经超过4万亿元人民币，与此同时，个人账户基金从2014年的5,001亿元下降到3,274亿元，账户里实实在在的资金还不到十分之一。

--路透调查：中国今年GDP增速料降至6.6%明年续放缓，一季度或下调存准率

路透综合近60家机构预测中值结果显示，在去产能和房地产拉动力减弱等因素影响下，中国2016年经济增速可能略微放缓至6.6%，而明年预计进一步下降至6.5%，今明两年CPI涨幅将较温和，保持在2%。

受访机构预计，中国法定存款准备金率将在2017年一季度下调50个基点至16.5%；而基准贷款利率可能在明年四季度下调25个基点至4.10%，基准存款利率将维持不变。

--突发新闻：西藏发生规模6.2地震--美国地质调查局

美国地质调查局(USGS)表示，西藏的喜马拉雅地区发生规模6.2级地震。尚未传出因这次地震而造成的伤亡损害。地震深度为25公里(16英哩)，震央在昌都市西北方约300公里(186英哩)。

--台湾金融：景气展望乐观指数改善，人民币存款配置意愿微降--国泰金调查

台湾资产最大金控--国泰金控经济研究处公布10月国民经济信心调查结果，受经济数据持续偏正面鼓舞，本月民众的景气展望乐观指数小幅改善，至于人民币存款配置意愿则出现微幅下滑。

【金融】

--中国金融：NAFMII发布微小企业贷款ABS信息披露指引，助力缓解融资难

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)发布微小企业贷款资产支持证券(ABS)信息披露指引（试行），以规范信息披露，促进ABS市场健康有序发展，更好发挥金融支持实体经济作用。中债资信认为，此举系接力国家创业创新政策，助力缓解融资难。

--中国金融：东方资产管理股份公司挂牌，争取明年6月底前完成引战工作

中国东方资产管理股份有限公司周日正式挂牌成立，成为继信达资产、华融资产后第三家股份制改革成功的资产管理公司；该公司并争取在明年6月底前完成引进战略投资者工作，目标是在香港上市。

--新闻稿：若企业债务增速未放缓，中国银行业可能需要再融资1.7万亿美元--标普

标准普尔日前发布报告称，倘若中国企业债务增速不放缓，2020年中国银行业的可疑类信贷对总信贷比率会翻两番，至17%。中资银行可能需要再融资至多11.3万亿元人民币（约合1.7万亿美元），这相当于中国2015年名义国内生产总值（GDP）的16%。

--中国基金：易方达今起发行国内首只香港小盘股指数基金，提前布局深港通

易方达基金公司周一起发行国内首只香港小盘股指数基金--香港恒生综合小型股指数基金。这是一只在深交所上市的LOF（上市型开放式基金）产品，可在二级市场T+0交易。

--中国资管：上周银行理财产品发行增439款，24省非保本型收益率环比下降

中国西南财经大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（10月08日-10月14日）283家银行共发行了1,893款银行理财产品，发行银行数比上期增加63家，产品发行量较上期增加439款；有24个省份的非保本型银行理财产品收益率出现环比下降。

--中国资管：上周44款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增187%

中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（10月8日-14日）共有22家信托公司发行了44款集合信托产品，发行数量环比增加22款，增幅为100%。从资金运用领域看，工商企业领域和房地产领域合计占发行量的66%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行700亿元逆回购，单日净回笼1,745亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行700亿元人民币七天期逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，其中14天逆回购为连续两个交易日暂停后重启；单日净回笼1,745亿元。

--中国债市动态：资金偏紧现券收益率小升，信贷和GDP数据出炉前市场情绪谨慎

中国银行间债市早盘现券收益率小幅上行，国债期货盘中下探后反弹。交易员称，今日资金面有所趋紧，同时在最新信贷和国内生产总值(GDP)等数据公布前投资者情绪谨慎；不过市场配置需求仍较强，短期现券料难以突破目前震荡区间。

--中国货币市场：资金紧势略加剧，公开市场大额净回笼叠加例行缴准影响

中国银行间市场资金面紧势稍显加剧，主要回购利率略有反弹。公开市场因逆回购集中到期再现单日大额净回笼，叠加今日准备金例行调整的影响，市场供给明显收缩。

--《中国新债预测》国开行3/10/20年债预测均值为2.67%、2.99%和3.30%

中国国家开发银周二将招标发行三年、10年和20年三 期债。路透调查显示，宏观数据密集发布中，总体看对疲弱基本面的预期未变，不过资金趋 紧，债市短期料难脱整理格局，明日三期债在考虑手续费因素后定位料接近二级，预测均值 分别为2.67%、2.99%和3.30%。

【外汇】

--中国外汇：外汇交易中心将尽快推出标准化期权产品--副总裁

中国外汇交易中心一副总裁称，交易中心将尽快推出标准化期权产品，明年3月并上线新一代交易系统。

--中国汇市：人民币早盘与中间价均创逾六年新低，但恐慌情绪未现

人民币兑美元即期早盘与中间价均创逾六年新低，主因上周五美元指数大幅反弹。交易员称，虽然在岸和离岸汇价持续走低，但市场并未现恐慌情绪，自营投机亦忌惮大行手段而表现相对谨慎，短期汇价料仍偏弱。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一降，CFETS指数降至94.57

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.08%至94.57；SDR篮子指数微升至95.93，BIS篮子指数微升至95.37。

--中国汇市：上周外汇交易中心人民币汇率指数均现上涨，CFETS指数升至94.64

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.61%至94.64，较2014年底则仍下跌5.36%。

--机构观点：第三季中国资本出逃扩大，人民币资产加快流出--法国外贸银行

法国外贸银行（Natixis）公布的数字预测，中国资本流出于第三季度增加，从第二季度的1,330亿美元扩大至2,460亿美元，资本出逃的主体为外国资产（约占总体的七成），但人民币资产的流出速率也在快速增长。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，B股指数大幅跳水拖累大盘走弱

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日市场早盘窄幅整荡，14:00点后B股指数大幅跳水，盘中跌幅一度达到逾6%，拖累沪综指扩大跌幅。尽管钢铁有色等资源类股走势较为活跃，但市场仍缺乏量能支持，料后市续以整理走势为主。沪综指收报3,041.17点，跌22.64点或0.74%。

--香港股市：收跌至近一个半月低位，等待本周一系列中国经济数据出炉

香港股市跌至近一个半月低位，因为在本周公布一系列中国经济数据前，市场弥漫谨慎情绪。投资者希望本周中国数据可更清晰地描绘该国经济情况。恒生指数收低0.8%至23,037.54点；恒生国企指数跌0.6%至9,541.08点。

--中国个股：中化国际否认实际控制人中化集团与中国化工集团合并的消息

中国中化集团旗下上市公司中化国发布公告，否认中化集团将与中国化工集团合并的媒体报导，并称公司既未获得来自政府部门的相关信息，亦未表达过此类意向。

--中国个股：锡业股份称建设银行将入股旗下华联锌铟不高于15%股权

在云南锡业集团与中国建设银行签署债转股协议后，云南锡业集团旗下锡业股份公告称，建行将入股锡业股份旗下的华联锌铟公司，持股不高于15%股权，推动这家矿石公司新矿山项目顺利推进。

--中港个股：建行与云锡集团签近50亿债转股协议，未来或启动民企债转股

建设银行与云南锡业集团签署近50亿元人民币的市场化债转股投资协议，为双方五个项目总额百亿元的降低杠杆率框架协议的实施性步伐；建行并表示，未来或将与民营企业和战略新兴产业等进行市场化债转股的合作。

--中国企业：万达将宣布补贴40%制作成本，吸引好莱坞来华拍摄--消息

据直接了解计划的一位人士透露，中国大连万达集团计划推出一项补贴计划，吸引好莱坞电影制作人到其在中国青岛新成立的数十亿美元影视基地。

--路透专访：中国2017年黄金需求料持于900-1000吨的强劲水平--WGC高管

世界黄金协会(WGC)的一位高管表示，全球最大黄金消费国--中国明年的黄金需求料仍将保持在约900-1,000吨的强劲水平，接近2015年的水平。不过，珠宝需求下降和经济成长放缓可能抑制黄金购买。

--中港个股：华能国际拟以151亿元受让华能集团山东等省发电公司股权

华能国际公告称，拟以151.14亿元现金受让华能集团拥有的山东发电公司、吉林发电公司等公司股权。此次交易不仅令公司发电机组扩大，还将首次进入吉林和黑龙江市场。

--香港个股：腾讯控股引入投资者参与收购Supercell交易，总对价8.5亿美元

腾讯控股宣布，将为旗下负责进行收购芬兰移动游戏开发商Supercell交易的附属公司，引入包括中航资本、中信资本、中信银行0998.HK等多名＂国家队＂投资者认购50%股权，总对价8.5亿美元。

--《焦点》中国铝材业者发动全球攻势，锁定汽车航天等领域展开收购

中国大型铝材制造商正在进军全球汽车和航太市场，行业消息人士预计这将加剧竞争，并可能引发一波对西方金属企业的收购热潮。

--路透专访：通用电气寻求加强与中方伙伴合作，提高“一带一路”沿线营收