中国债市动态：资金偏紧现券收益率小升，信贷和GDP数据出炉前市场情绪谨慎

路透北京10月17日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅上行，国债期货盘中下探后反弹。交易员称，今日资金面有所趋紧，同时在最新信贷和国内生产总值(GDP)等数据公布前投资者情绪谨慎；不过市场配置需求仍较强，短期现券料难以突破目前震荡区间。

“开盘比较谨慎，但10点后期货有所反弹上升，现券收益率随之下行，目前整体收益较上周五上行0.5bp（基点）左右。”华南一基金交易员说。

他并表示，国债整体3-7年品种配置盘较强，金融债参与方以交易盘为主，目前也没有明显方向，上不去也下不来，上下5bp内波动，“都在等（信贷和GDP）数据。”

上海一银行交易员亦提到，今日市场情绪一般，而且资金面收紧，人民币中间价跌破6.73，资金或现流出压力。

“今天钱有点紧，中间价也快6.74了，（资金）还是有流出的压力。不过暂时（影响）还好，应该会慢慢显现出来。”他说。

中国国家统计局定于19日（周三）公布9月工业、投资和消费，以及三季度GDP等数据。路透调查预估中值显示，三季度中国经济料同比增长6.7%。 中国央行一般在每月中旬公布月度信贷数据，路透调查预估中值显示，9月M2同比预计增长11.6%。

中国央行公开市场今日共进行700亿元人民币七天期逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，其中14天逆回购为连续两个交易日暂停后重启；单日净回笼1,745亿元。

关于后市，上述基金交易员认为，CPI（消费者物价指数）和PPI（生产者价格指数）等经济数据是有所好转，不过还是看多后市，因为房地产政策还是利多，“但眼下受货币姿态的牵制，可能难改震荡。”

中国人民币兑美元中间价 周一报6.7379元，较上日的6.7157大跌222点，因美元指数持续走强，并触及七个月高点。此外，人民币兑美元即期 盘初最低触及6.7344，刷新逾六年新低；离岸人民币 盘初触及6.7438，创今年首周以来最低位。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.0820%/3.0805%，上日尾盘为3.0775%/3.0725%。