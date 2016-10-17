中国债市动态：资金偏紧现券收益率小升，信贷和GDP数据出炉前市场情绪谨慎

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京10月17日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅上行，国债期货盘中下探后反弹。交易员称，今日资金面有所趋紧，同时在最新信贷和国内生产总值(GDP)等数据公布前投资者情绪谨慎；不过市场配置需求仍较强，短期现券料难以突破目前震荡区间。
“开盘比较谨慎，但10点后期货有所反弹上升，现券收益率随之下行，目前整体收益较上周五上行0.5bp（基点）左右。”华南一基金交易员说。
他并表示，国债整体3-7年品种配置盘较强，金融债参与方以交易盘为主，目前也没有明显方向，上不去也下不来，上下5bp内波动，“都在等（信贷和GDP）数据。”
上海一银行交易员亦提到，今日市场情绪一般，而且资金面收紧，人民币中间价跌破6.73，资金或现流出压力。
“今天钱有点紧，中间价也快6.74了，（资金）还是有流出的压力。不过暂时（影响）还好，应该会慢慢显现出来。”他说。
中国国家统计局定于19日（周三）公布9月工业、投资和消费，以及三季度GDP等数据。路透调查预估中值显示，三季度中国经济料同比增长6.7%。 中国央行一般在每月中旬公布月度信贷数据，路透调查预估中值显示，9月M2同比预计增长11.6%。
中国央行公开市场今日共进行700亿元人民币七天期逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，其中14天逆回购为连续两个交易日暂停后重启；单日净回笼1,745亿元。
关于后市，上述基金交易员认为，CPI（消费者物价指数）和PPI（生产者价格指数）等经济数据是有所好转，不过还是看多后市，因为房地产政策还是利多，“但眼下受货币姿态的牵制，可能难改震荡。”
中国人民币兑美元中间价 周一报6.7379元，较上日的6.7157大跌222点，因美元指数持续走强，并触及七个月高点。此外，人民币兑美元即期 盘初最低触及6.7344，刷新逾六年新低；离岸人民币 盘初触及6.7438，创今年首周以来最低位。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.0820%/3.0805%，上日尾盘为3.0775%/3.0725%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.810元人民币，较上日结算价持平；10年期国债主力合约T1612 收报101.430元，较上日结算价跌0.04%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。