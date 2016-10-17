版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 11:56 BJT

企业结盟：特斯拉将与Panasonic合作生产太阳能电池

路透10月17日 - 特斯拉汽车(Tesla) 表示，将与Panasonic 进行合作，在纽约州的布法罗设厂生产太阳能电池和模组。

按照协议，特斯拉称将在一个太阳能源系统中使用合资生产的电池和模组，这个系统将与其能源储存产品Powerwall和Powerpack实现无缝连接。

特斯拉在声明中称，Panasonic预计将于2017年开始在布法罗工厂生产，特斯拉计划为这些电池提供长期采购协议。（完）

(编译 高琦 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐