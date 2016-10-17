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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 11:57 BJT

台湾股市：盘中走低，受外资抛盘和台积电跌势拖累

路透台北10月17日 - 台湾股市周一下跌，因外资继续抛售，同时受台积电 等权重股跌势拖累。

0342 GMT，台湾加权股价指数 跌0.01%至9,163.21，上个交易日收跌0.6%。

电子类指数 涨幅最高达0.3%，金融保险类股 跌幅则高达0.5%。

台积电股价下跌近1%。外资上周五卖超台股。(完)

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