中国货币市场：资金紧势略加剧，公开市场大额净回笼叠加例行缴准影响

路透上海10月17日 - 中国银行间市场周一资金面紧势稍显加剧，主要回购利率略有反 弹。公开市场因逆回购集中到期再现单日大额净回笼，叠加今日准备金例行调整的影响，市 场供给明显收缩。 交易员并指出，本周还将有逾千亿MLF（中期借贷便利）到期，加之缴税影响将更趋明 显，短期流动性压力犹在，不过好在公开市场逆回购余额规模已回落至适中水平，一旦有需 要央行还有较大余力施以援手。 “股份制（银行）有些在借的，不过不是那么急，感觉非银需求挺迫切的，今天本身是 准备金（例行）调整，而且公开市场因为节假日顺延过来的到期比较多。” 华东一银行交 易员表示。 北京一基金公司交易员亦谈到，今天借钱难度明显增加，“到现在我们还没有平（头寸 ）。” 央行公开市场今日共进行700亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200 亿元，其中14天逆回购为连续两个交易日暂停后重启；单日净回笼1,745亿元。 上述银行交易员谈到，本次季度缴税截止日为下周初，其主要影响可能也在本周末至下 周初；而缴税因素的影响之前市场也早有预期，相信央行也有所准备，其应该还是希望资金 保持基本稳定，后续一旦有异动应会有相应动作。 央行上周四称，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对18家金融机构开展中期借贷便 利（MLF）操作共3,010亿元。据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，其中周四为2,595 亿元，另外还有10月18日到期1,320亿元，10月25日到期1,660亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.1358 2.1268 0.90 七天 2.3090 2.3043 0.47 14天 2.4887 2.4635 2.52 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9200 1.8350 108.50 七天 2.6300 1.9700 66.00 14天 2.7000 2.4000 30.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.1400 1.00 七天 2.4500 2.4000 5.00 14天 2.5500 2.5200 3.00 Shibor 其中:隔夜 2.1590 2.1530 0.60 七天 2.3750 2.3740 0.10 三个月 2.8040 2.8025 0.15 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)