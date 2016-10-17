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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 12:01 BJT

中国货币市场：资金紧势略加剧，公开市场大额净回笼叠加例行缴准影响

路透上海10月17日 - 中国银行间市场周一资金面紧势稍显加剧，主要回购利率略有反
弹。公开市场因逆回购集中到期再现单日大额净回笼，叠加今日准备金例行调整的影响，市
场供给明显收缩。
    
    交易员并指出，本周还将有逾千亿MLF（中期借贷便利）到期，加之缴税影响将更趋明
显，短期流动性压力犹在，不过好在公开市场逆回购余额规模已回落至适中水平，一旦有需
要央行还有较大余力施以援手。
    
    “股份制（银行）有些在借的，不过不是那么急，感觉非银需求挺迫切的，今天本身是
准备金（例行）调整，而且公开市场因为节假日顺延过来的到期比较多。” 华东一银行交
易员表示。
    
    北京一基金公司交易员亦谈到，今天借钱难度明显增加，“到现在我们还没有平（头寸
）。”
    
    央行公开市场今日共进行700亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200
亿元，其中14天逆回购为连续两个交易日暂停后重启；单日净回笼1,745亿元。 
    
    上述银行交易员谈到，本次季度缴税截止日为下周初，其主要影响可能也在本周末至下
周初；而缴税因素的影响之前市场也早有预期，相信央行也有所准备，其应该还是希望资金
保持基本稳定，后续一旦有异动应会有相应动作。
    
    央行上周四称，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对18家金融机构开展中期借贷便
利（MLF）操作共3,010亿元。据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，其中周四为2,595
亿元，另外还有10月18日到期1,320亿元，10月25日到期1,660亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:         
    
 北京时间11:44              今日(%)     上日(%)       变动(bp)
                                                              
 质押式回购加权平均利率                                       
  其中：隔夜                   2.1358      2.1268        0.90 
        七天                   2.3090      2.3043        0.47 
        14天                   2.4887      2.4635        2.52 
 上海证交所质押式回购利率                                     
     其中:隔夜                 2.9200      1.8350      108.50 
          七天                 2.6300      1.9700       66.00 
         14天                  2.7000      2.4000       30.00 
 回购定盘利率                                                 
 其中:隔夜                     2.1500      2.1400        1.00 
      七天                     2.4500      2.4000        5.00 
     14天                      2.5500      2.5200        3.00 
 Shibor                                                       
     其中:隔夜                 2.1590      2.1530        0.60 
          七天                 2.3750      2.3740        0.10 
        三个月                 2.8040      2.8025        0.15 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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