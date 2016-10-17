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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 12:18 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑走势偏多，但行情亟须推动

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* 欧元/英镑在亚洲市场上涨0.2%，英国硬退欧的不确定性扩大

* 德国总理默克尔及苏格兰首席部长斯特金助燃怀疑论调

* 欧元区通胀数据拉开本周一系列数据的公布，帷幕

* 中性动能研究显示，5/10/20日移动均线上升，10日移动均线切入位0.8996是关键位

* 看多格局确定，但需很快推进以维持多头行情

* 图表：reut.rs/2ewl8i7(完)

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全部现汇报价 (编译 王琛；审校 高琦)

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